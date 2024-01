Perdere peso, quali alimenti eliminare dalla dieta?

Terminate le festività natalizie è tempo di fare i conti con la bilancia. Lasciarsi andare ai piaceri della tavola insieme a parenti e amici è quasi un atto dovuto durante le feste, d’altro canto gran parte delle ricorrenze vengono passate dagli italiani tra un primo pasto abbondante, secondi ricercati e immancabilmente dolci tipici. Ora, però, è veramente il caso di fare i conti con l’aumento di peso. L’estate non è poi così lontana e si tratta di un appuntamento al quale bisogna arrivare pronti. La prova costume rischia di essere implacabile…

Qual è la dieta migliore?

Non resta che stabilire quale sia la dieta migliore da seguire stando attenti a non farsi trascinare in digiuni pericolosi o nell’eliminazione totale di alcuni alimenti. Come sempre occorre scegliere un’alimentazione che sia equilibrata e che non faccia venir meno nessun apporto nutritivo. Il segreto, secondo gli esperti non risiede solo ed esclusivamente nella scelta degli alimenti, ma nel dare uno scossone allo stile di vita che va cambiato radicalmente anche in termini di alimentazione.

Quali sono gli alimenti da eliminare

Forse non serve neanche un nutrizionista per sottolineare che la prima cosa da fare è eliminare o quantomeno ridurre il più possibile i cosiddetti alimenti ultra-processati che non sono altro che quei prodotti che contengono: oli idrogenati, zuccheri aggiunti, aromatizzati ed emulsionanti. Stiamo parlando di merendine, patatine, bevande zuccherate. A questi ultimi è preferibile prediligere: verdure, frutta fresca e frutta secca, legumi, latte, uova, carne e pesce.

Importante adottare uno stile di vita sano

Per passare a un aspetto più pratico, per quanto riguarda la colazione, a un cornetto farcito è preferibile privilegiare frutta fresca e secca, latte scremato e yogurt. Non si tratta, però, di una dieta, ma di uno stile di vita sana da adottare principalmente per il benessere fisico che, immancabilmente, avrà ripercussioni positive anche sul peso che andrà naturalmente a diminuire.

Cosa abolire per perdere peso

Questa opzione viene avvalorata dal fatto che consumare prodotti ultra-processati non fa altro che aumentare l’apporto calorico, ben al di sopra della necessità, pur non fornendo gli apporti nutritivi dei quali si ha bisogno. Insomma snack, bibite gassate e zuccherate, merendine contribuiscono all’aumento di peso. A questo occorre, poi, aggiungere che anche le bevande alcoliche sono ipercaloriche e contribuiscono a un aumento di peso.

Ovviamente in quadro estremamente chiaro nel quale, da studi specifici fatti da esperti, i cibi sani sono da preferire, non bisogna dimenticare che porzioni eccessive di certo non contribuiscono al calo di peso.