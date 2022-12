Personalizza i tuoi video in modo coinvolgente e originale con Filmora

Creativi, grafici pubblicitari e social media manager sanno benissimo quanto sia importante la produzione di video originali e accattivanti in grado di tenere incollato il pubblico allo schermo. I contenuti devono essere ben curati, coinvolgenti e capaci di veicolare in modo chiaro e trasparente il messaggio finale.

Per questo motivo ultimamente vengono prodotti tantissimi programmi di editor video capaci di personalizzare i video secondo le necessità del proprio business. Uno dei programmi più gettonati e apprezzati del momento è Filmora video editor che ritaglia il video e modifica il video in base alle indicazioni fornite per un risultato finale fantastico e un’esperienza altamente immersiva per l’utente finale.

Wondershare Filmora: il miglior editor video di Windows?

Secondo molti addetti ai lavori Filmora è considerato il miglior editor video per Windows. Per capire il perché analizziamo meglio le peculiari caratteristiche di questo innovativo programma.

Wondershare Filmora offre all’utente la massima libertà di personalizzazione di un video, con effetti e filtri straordinari da selezionare dando libero sfogo alla propria creatività. È un software altamente performante ma con un’interfaccia semplice e intuitiva, quindi chiunque può dilettarsi a montare ed editare video con funzionalità altamente professionali.

Tutte le funzioni sono facilmente gestibili con un sistema di drag-and-drop, cioè “trascina e controlla” che rende ogni attività rapida e semplice.

In cosa Filmora si distingue dagli altri programmi di editor video?

Ma cosa offre di più Filmora? Perché è considerato uno dei migliori editor video professionali e in cosa si distingue dagli altri?

Eccoti un elenco completo delle principali caratteristiche di Filmora che non troverai negli altri programmi:

Film s tock più plug-in FX (OpenFX): Boris FX e NewBlue;

Boris FX e NewBlue; centinaia di effetti video che puoi trovare direttamente all’interno di Filmora;

modifica audio : sintesi vocale;

: sintesi vocale; rampa di velocità : regola la velocità del video con un miglior controllo dei fotogrammi chiave;

: regola la velocità del video con un miglior controllo dei fotogrammi chiave; ritratto AI : puoi aggiungere immagini fittizie lasciando all’intelligenza artificiale la libertà di riprodurre la figura che desideri;

: puoi aggiungere immagini fittizie lasciando all’intelligenza artificiale la libertà di riprodurre la figura che desideri; schermo verde : con questa funzione rimuovi lo sfondo dal video e aggiungi al tuo video tutte le clip che vuoi;

: con questa funzione rimuovi lo sfondo dal video e aggiungi al tuo video tutte le clip che vuoi; modalità istantanea : aggiungi semplicemente il supporto che vuoi modificare e Filmora lo trasformerà in un video per te in maniera immediata;

: aggiungi semplicemente il supporto che vuoi modificare e Filmora lo trasformerà in un video per te in maniera immediata; maschera : una particolare interfaccia ottimizzata per supportare la mascheratura dei fotogrammi principali;

: una particolare interfaccia ottimizzata per supportare la mascheratura dei fotogrammi principali; sincronizzazione audio : allinea automaticamente audio e video acquisiti da più telecamere nella stessa scena e se lo desideri aggiungi audio al video;

: allinea automaticamente audio e video acquisiti da più telecamere nella stessa scena e se lo desideri aggiungi audio al video; convertitore da audio a testo : se vuoi utilizzare un audio specifico, Wondershare Filmora ti consente di convertirlo in testo in modo automatico;

: se vuoi utilizzare un audio specifico, Wondershare Filmora ti consente di convertirlo in testo in modo automatico; proporzioni: in base alla finalità del video, puoi ricorrere a qualsiasi dimensione tu voglia, comprese le proporzioni 9:16.

Prezzi e piani: scegli la tua formula

Ecco tutti i piani offerti da Wondershare per la fruizione di Filmora:

licenza di un trimestre: 26,99 euro;

licenza di un anno: 49,99 euro;

licenza a vita: 79,99 euro (pagamento una tantum).

Eventualmente puoi usare la versione di prova e acquistare a parte altre funzioni extra che rendono l’esperienza ancora più divertente e stimolante.

Requisiti di sistema

Ecco i requisiti di sistema da conoscere:

Sistema operativo supportato : Windows 11 e versioni precedenti;

: Windows 11 e versioni precedenti; CPU : Intel i5 o superiore, 2GHz+. (Consigliato Intel di 6a generazione o successiva);

: Intel i5 o superiore, 2GHz+. (Consigliato Intel di 6a generazione o successiva); RAM : 4 GB di RAM (8 GB richiesti per video HD e 4K);

: 4 GB di RAM (8 GB richiesti per video HD e 4K); GPU : Intel HD Graphics 5000 o successivo; NVDIA GeForce GTX 700 o successiva; AMD Radeon R5 o successiva;

: Intel HD Graphics 5000 o successivo; NVDIA GeForce GTX 700 o successiva; AMD Radeon R5 o successiva; Disco: 10 GB di spazio libero su disco (SSD consigliato).

Filmora, un software che entusiasma

In definitiva, considerando le caratteristiche del software e le recensioni entusiaste degli utenti che l’hanno provato, Wondershare Filmora viene promosso a pieni voti come editor di video.

La principale peculiarità del programma sta nel fatto di offrire strumenti altamente professionali per personalizzare e modificare i video a propria immagine e somiglianza, ma utilizzabili semplicemente da chiunque, anche da chi non mastica molto di tecnologia, editing video e informatica.

E’ da tenere in conto che il piano “For Business” include fino a un massimo di 5 membri e presenta alcune funzioni in più rispetto al piano di prova, ma al di là di questi aspetti, Filmora si aggiudica a pieno merito la palma di miglior editor video attualmente in commercio.