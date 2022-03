Pi Day 2022, cos’è e perchè si celebra il 14 marzo la Giornata del Pi Greco

Pi Day 2022: di cosa si tratta? E’ una celebrazione che cade il 14 marzo: si tratta della giornata internazionale del Pi Greco. La data scelta è davvero simpatica, infatti se si usa il metodo anglosassone di datazione abbiamo 3.14: il valore (approssimato) del Pi Greco! Scopriamo insieme quali eventi ci saranno domani!

Pi Day 2022: gli eventi in programma

Per prima cosa abbiamo un evento al quale potranno collegarsi tutti i cittadini italiani: organizzato dalla Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici per la Valutazione e l’Internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, presso la sede del Palazzo dell’Istruzione, a Roma. L’evento sarà in diretta streaming su YouTube, dal canale del Ministero. Saranno molti i quiz e giochi matematici preparati in collaborazione con l’Università di Torino. Sono state invitate le varie scuole per gareggiare on-line. Si parla di più di mille scuole al momento, alcune estere.

Parla il Ministro Patrizio Bianchi

“Questa giornata è un’occasione in più per far appassionare le nostre studentesse e i nostri studenti alle discipline scientifiche, in modo originale e divertente, abbattendo stereotipi e false credenze che allontanano, ad esempio, le ragazze dalle carriere Stem. La matematica è lo strumento per intuire, immaginare, progettare, verificare, quantificare fatti e fenomeni della realtà e per allargare la mente. In questa giornata studentesse e studenti sono protagonisti. E vogliamo che lo siano ancora di più. La pandemia ha fatto diminuire, purtroppo, le occasioni in cui le porte del Ministero si sono aperte per ospitare coloro che sono i veri protagonisti della scuola, le ragazze e i ragazzi. Dobbiamo tornare a ospitarli, ad aprire per loro le sale di un Palazzo che è la casa della scuola e, dunque, è la loro casa”, queste le parole del Ministro Patrizio Bianchi.

