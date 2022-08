Piqué lontano da Shakira, chi è la nuova fidanzata Clara Chia Martì: età, foto

Qualche giorno fa Gerard Piquè, dopo la fine della storia con Shakira è stato visto con una ragazza di 23 anni, tale Clara Chia Martì. Il rumors sembra stia prendendo forma dopo alcune foto pubblicate dei media spagnoli.

La nuova coppia fotografata insieme a Baja Cerdana

I due sarebbero stati fotografati a Baja Cerdana– stando al servizio di Socialité -in occasione del concerto di Dani Martin. Nelle immagini Gerard e Clara per la prima volta sono insieme in pubblico. “Si sono scambiati coccole davanti a tutti”, scrivono online riportando le testimonianze di alcuni presenti.

Attesa l’ufficialità della notizia

I giornali rosa restano in attesa dell’ufficialità della notizia mentre i due sembra si continuino a vedere. Restano oscuri i dettagli della relazione, qualora fosse confermata: Quando e dove è scoccata la scintilla?

Mentre Shakira sembra intenzionata a trasferirsi in Florida dopo essere stata 12 anni col calciatore dal quale ha avuto Milan e Sasha, sulla nuova presunta storia d’amore non ci sono indiscrezioni. I diretti interessati non confermano.