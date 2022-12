Piste di pattinaggio sul ghiaccio a Roma: quali sono quelle aperte per Natale

E’ ancora presto per sapere se quest’anno la neve scenderà ad imbiancare il Natale della Capitale, quello che è certo è che Roma non si lascerà condizionare dal clima per onorare ancora una volta quella che ormai è diventata una vera è propria tradizione: il pattinaggio sul ghiaccio. Grandi e piccini potranno divertirsi su diverse piste allestite per la stagione che andranno ad affiancare quelle aperte tutto l’anno.

Le piste di pattinaggio sul ghiaccio a Roma

Senza dubbio una delle strutture più suggestive della capitale è il Grinzing Village, costruita nel cuore di Roma, all’ombra di Castel Sant’Angelo. Qui l’atmosfera è talmente magica da non avere nulla da invidiare alla pista più famosa del mondo, quella di Rockfeller Center a New York. Aperta dal 5 dicembre. Essa si trova sul Lungotevere Castello. Nel pieno centro della città, la pista di pattinaggio al chiuso Axel ha preso il posto del vecchio campo da softball inutilizzato, ha le stesse dimensioni di quelle olimpioniche e deve il nome al simpatico pinguino che le fa da mascotte. Essa si trova a piazza Antonio Mancini, nel cuore del quartiere Flaminio.

Il pattinaggio sul ghiaccio è una delle bellissime attività a cui aderisce l’auditorium Parco della Musica, dove dal primo dicembre fino a fine gennaio sarà possibile scatenarsi su una pista a cielo aperto di 600 mq. L’auditorium Parco della Musica si trova a via Pietro De Coubertin 30. La struttura riscaldata dell’Ice Park è animata da un DJ che fa muovere gli ospiti a tempo di musica tutti i giorni della settimana. L’ingresso è di 8 euro dal lunedì al venerdì, 10 euro durante il week end, tariffe da cui si ottiene un euro di sconto portando i propri pattini. L’Ice Park è aperto tutto l’anno, ma è a partire da dicembre che l’atmosfera diventa magica, quando l’area esterna si popola di chalet e mercatini. La pista si trova a Via Tor di Quinto 55/57.

Il centro commerciale dell’Eur Euroma 2 dà ai suoi visitatori la possibilità di arricchire una giornata di shopping con un’esperienza diversa dal solito come quella di un’allegra corsa sul ghiaccio. Euroma 2 si trova a viale Oceano Pacifico 88. L’Ice Park Aurelio ha una pista di ghiaccio davvero capiente per ospitare tutti coloro che vogliano cimentarsi in questo sport invernale e un’area eventi con palco destinata ad ospitare spettacoli ed eventi di intrattenimento. L’Ice Park Aurelio si trova piazza San Giovanni Battista de la Salle.