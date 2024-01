Piumone, lavarlo in casa: che fare se non entra in lavatrice

Con il cambio di stagione che sia primavera o autunno in casa si svolgono tutta una serie di faccende domestiche inconsuete per arrivare pronti all’estate o all’inverno, a seconda. Tra i tanti lavori di casa, anche fastidiosi, c’è quello di lavare i piumoni. Non è sempre facile farlo a casa, soprattutto perché si tratta di un elemento estremamente voluminoso che spesso non entra nella lavatrice, senza considerare la successiva asciugatura che in un appartamento riesce quantomeno difficile. E allora che fare? Come ovviare agli inconvenienti in cui si potrebbe incorrere?

Come procedere prima di lavare il piumone

Il primo passo da non sottovalutare è sicuramente leggere l’etichetta, dove viene specificato come è meglio procedere al lavaggio; in lavatrice, a mano, a secco, in lavanderia. Una volta superato questo primo passaggio e certi di poter procedere a casa, allora potete mettere il piumone in lavatrice, sempre che sia in grado di contenerlo. Visto che il piumone di un lettino pesa almeno 3 chili e quello di un letto matrimoniale almeno 4, in entrambi i casi, ovviamente da asciutti. Perché da bagnati il primo può raggiungere il peso di 12 chilogrammi il secondo di 17. Insomma in entrambi i casi per niente facile…

Se non entra in lavatrice?

Importante tenere in considerazione l’eventualità che la vostra lavatrice non sia in grado di contenere il piumone che evidentemente è ingombrante e in questo caso non è opportuno forzare, per non rischiare di creare problemi irreversibili all’elettrodomestico.

Come lavarlo a mano

Un’opzione può essere quella di lavarlo a mano, riempiendo di acqua tiepida la vasca da bagno, senza però esagerare con i detergenti, perché sarebbe poi estremamente arduo riuscire a eliminarli completamente. Lasciare a mollo per un’oretta e poi risciacquare abbondantemente per stenderlo su uno stendino all’interno della vasca da bagno così da liberarlo della maggior parte dell’acqua. Certo non è un’impresa semplice, anzi, si tratta di una procedura estremamente faticosa.

Le altre opzioni per lavare il piumone

In alternative ci sono le lavanderie a gettoni dotate di macchinari di considerevole capienza che dopo il lavaggio consentono anche di servirsi di asciugatrici che permettono di portare a casa il piumone pulito, profumato e pronto per essere messo sul letto. E in questo caso la spesa è abbastanza contenuta, visto che con dieci euro dovrebbe essere possibile procedere al lavaggio e all’asciugatura. Ultima possibilità è quella di rivolgersi a una lavanderia, ovviamente, con altri costi. Non resta che valutare qual è la migliore opzione per il singolo caso…