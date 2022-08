Pogba: ‘Sono stato sequestrato da una banda armata’. Il calciatore juventino accusa il fratello

Un fatto allucinante, che ha lasciato tutti in balia dello sconvolgimento più totale. Secondo quanto da lui stesso testimoniato e dichiarato, una banda criminale avrebbe rapito e ricattato il calciatore Paul Pogba, minacciandolo con fucili d’assalto e tentando di estorcergli denaro per 13 milioni di euro.

Rapito e ricattato da una banda criminale

L’inquietante racconto – secondo i media internazionali – proviene direttamente dal centrocampista juventino che ha rivelato tutto alle forze dell’ordine francesi. I fatti sconvolgenti risalirebbero allo scorso marzo: il calciatore, famoso in tutto il mondo, sarebbe stato trascinato da uomini armati e incappucciati in un appartamento a Parigi, dove sarebbe avvenuto il tentativo di estorsione. Il calciatore si trovava in Francia per far visita alla famiglia a Lagny-sur-Marne (Seine et Marne).

La denuncia di Pogba

Il 29enne campione in carica sostiene che il piano sarebbe stato ordito da alcune persone a lui vicine, che hanno chiesto denaro per i «servizi di protezione» forniti alcuni anni fa. Dunque un fatto personale. Tra i ricattatori ci sarebbero anche degli amici di infanzia: lo accusano di non averli aiutati finanziariamente negli anni. Addirittura, a far parte della presunta banda ci sarebbe anche il fratello maggiore Mathias, che qualche giorno fa ha annunciato con un video social «rivelazioni scottanti» sul conto di Paul e la sua agente-avvocato Rafaela Pimenta.

Una vicenda intricata

Ad ogni modo, la vicenda è abbastanza intricata e comincerebbe a gennaio di quest’anno, quando Pogba avrebbe buttato fuori di casa un amico, accusandolo di aver usato la sua carta di credito per rubargli 200mila euro. Da allora sarebbero iniziati i ricatti e le minacce a causa del denaro e del trattamento subito.

Inoltre, sempre secondo le testimonianze del campione, proprio in Italia, la banda si sarebbe presentata anche al centro di allenamento della Juventus alla Continassa: qui Paul avrebbe riconosciuto il fratello Mathias fra gli estorsori. Lo juventino, in un comunicato firmato dai suoi legali e dal proprio procuratore, ieri ha denunciato «minacce» e «tentativi di estorsioni da parte di una banda organizzata» nei suoi confronti.