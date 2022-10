Ponte del 1 novembre 2022: cosa fare e dove andare, tutte le offerte per i voli low cost

Arriva la festa di Ognissanti, con le persone che potrebbero essere interessate a organizzare una veloce vacanza. Il ponte del 1 Novembre 2022 sarà il primo ponte dell’autunno. Il Primo novembre quest’anno cadrà di martedì, con un lungo weekend che vi permetterà di organizzare una vacanza o una gita fuori porta.

Le mete più ambite per il ponte del 1 novembre

Tra le mete più suggestive che potrebbe scegliere le persone, noi ve ne proponiamo alcune:

Palermo

Rocca Calascio

Fiera del tartufo di Alba

Costiera amalfitana

Catania

Napoli

Spello

Mantova

Bruges

Lisbona

Porto

Marsiglia

Quando cade la ricorrenza?

Il giorno di Ognissanti si celebra il Primo Novembre, che quest’anno cadrà di martedì. Il 2 novembre, invece, si commemora la giornata defunti. Un periodo molto lungo, che viene anche rinominato come weekend del Ponte dei Morti. Nel concreto, ogni lavoratore con un giorno di ferie potrà farsi ben quattro giorni di vacanza.

Per chi viaggerà in famiglia, anche le scuole rispetteranno la chiusura per il Ponte dei Morti. Secondo il calendario, le scuole italiane saranno chiuse il Primo Novembre. Molti di questi istituti saranno chiusi il 31 e il 2 novembre, come nei casi delle sedi scolastiche presenti nelle regioni:

Trentino – Alto Adige

Friuli Venezia Giulia

Liguria

Calabria

Umbria

Campania

Il 2 novembre saranno invece chiuse le scuole in:

Molise

Basilicata

Emilia Romagna

Sardegna

Cosa fare al Ponte dei Morti?

Le idee per questo periodo dell’anno, possono essere realmente molteplici. Infatti, con un minimo d’intraprendenza, si possono programmare esplorazioni di grandi città italiane o europee, oppure optare per la scoperta di qualche paesino o borgo presente nel Stivale. Ecco alcune mete che abbiamo preparato per voi, all’insegna della cultura e il giusto relax per chi vuole staccare dalla quotidianità e soprattutto il lavoro.

Foresteria Filodivino

Situata nel Comune di San Marcello, nella Provincia di Ancona, produce due vini di indiscussa eccellenza: il “Verdicchio dei castelli di Jesi” e il Morro d’Alba. I due rinomati marchi apriranno le porte agli ospiti, che vorranno fermarsi a dormire e soprattutto visitare i propri terreni di produzione.

Frantoi aperti

Qui, dal Primo Novembre e per sette weekend consecutivi, si può andare alla scoperta di ogni singolo luogo di questi territorio, attraverso un ricco e articolato programma d’incontri, degustazioni, mercati, mostre, passeggiate, visite guidate, musica, teatro, feste e soprattutto piacevoli momenti di Relax. Aderiranno all’iniziativa i Comuni di: Assisi, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Spello, Spoleto, Trevi, Valtopina.

Fiera internazionale del tartufo d’Alba

E’ l’appuntamento più importante che vi attende nel territorio delle Lande. I turisti avranno sette weekend a disposizione, per degustare il prelibato prodotto piemontese, da abbinare poi con i migliori vini che offre la Regione.

Napoli

Si può optare anche alla visita di questa stupenda Città, alla scoperta dei suoi segreti sotterranei e della sua buonissima cucina. Merita sicuramente una visita la Cappella di San Severo, situata in via Via Francesco de Sanctis. Essa è uno scrigno di arte e mistero, in un posto dov’è conservato il Cristo Velato. Da non perdere anche il chiostro maiolicato interno al Monastero di Santa Chiara, un’oasi di pace e colore nel cuore della Città.

Costiera Amalfitana

Un’altra idea è quella di visitare la Costiera Amalfitana, capace di affascinare in ogni periodo dell’anno. Da qui, si può ammirare il Golfo di Napoli e percorrere il Sentiero degli Dei, ovvero un percorso sul mare con dei panorami spettacolari.

Borghi più belli d’Italia

I borghi più belli sono molteplici in Italia, con Marche, Abruzzo e Lazio che sono i territori principi di questa tipologia di atmosfere. Nella Regione laziale, è possibile ammirare anche i paesi abbandonati. Per chi volesse spostarsi in Liguria, si può visitare anche Bussana Vecchia, ovvero un villaggio di artisti nato sulle rovine di un borgo medievale abbandonato. Nel Veneto, è possibile visitare il Borghetto del Mincio, che sorge nella valle dell’omonimo fiume.

Primo Novembre alle Terme

Diverse strutture termali offrono pacchetti per il lungo weekend autunnale ai propri clienti: questa può essere l’occasione per staccare la spina in maniera più tranquilla e godendo dei benefici termali per la propria salute psico-fisica. Esistono anche le No Touch SPA, ovvero i centri benessere dove il contatto con l’operatore è ridotto al minimo o addirittura assente.

Palermo

Può essere sempre un’ottima idea andarci, grazie anche a temperature miti che vi faranno venire voglia di passeggiare per le stradine della città, ammirare i monumenti, le chiese e soprattutto le sue bellezze.

Catania

E’ una meta economica alla portata di ogni turista. La città è antichissima, pronta ad accogliere ogni persona con l’eleganza ereditata dalla cultura greca, romana, bizantina, araba, normanna e spagnola. Con delle passeggiate, si possono scorgere le bellezze architettoniche, oltre a palazzi e piazze. Un posto che non può mancare all’interno del vostro itinerario per girare la Sicilia.

Marsiglia

In un weekend all’estero, questa meta non può mancare. Se troverete un clima clemente, potrete visitare spiagge e spiaggette nascoste nella costa. Tra queste, si può vedere la Calanque d’En-Vau tra Marsiglia e Cassis, oppure il quartiere hipster de Le Panier, tra i più antichi e trendy della città.

Lisbona

Da considerare come la meta dell’anno, perché visitarla significa portarsi nel cuore immense bellezze e atmosfere. Sul piano enogastronomico, consigliamo di assaggiare i dolci sfornati dalla pasticceria Pastéis de Belém.

Bruges

Guardando al Belgio, non può mancare una visita alla Città sui canali. La città situata nella zona delle Fiandre, è costruita con ponti e casette di mattoni, raggiungibili facilmente da Bruxelles. La cittadina è visitabile tranquillamente con un paio di giorni di pernottamento.

Chefchaouen

Una meta interessante può essere anche il Marocco, nel Nord Africa. Definita la “Città blu”, racchiude bellezze e atmosfere che sicuramente rimarranno per sempre impresse nel cuore.