Ponte dell’Immacolata 2022, cosa fare l’8 dicembre: i luoghi da visitare e le offerte low cost

Il Ponte dell’immacolata, quando cade e dove andare? Buone notizie, nel 2022 possiamo goderci un lungo weekend in occasione del Ponte dell’Immacolata. L’8 dicembre 2022 infatti quest’anno cadrà di giovedì giorno di ferie a disposizione è possibile organizzare una vacanza last minute.

Quali luoghi e offerte per il Ponte dell’Immacolata?

Nel weekend dell’Immacolata potrete organizzare una gita fuori porta in uno dei posti più belli e sconosciuti in Italia o in uno dei borghi più belli in Italia. Il momento è quello giusto per raggiungere i Mercatini di Natale più belli d’Europa. Abbiamo realizzato una guida utile a cosa fare per il weekend dell’8 dicembre 2022. Per il Ponte dell’Immacolata le alternative sono tante. Si possono visitare le capitali europee: Londra è tra le più gettonate.

E Parigi è sempre una buona idea. Un weekend è abbastanza per dedicarsi alla visita di una città e ai suoi dintorni. Di seguito trovate anche 7 destinazioni ad un’ora da Parigi che possono essere raggiunte con i mezzi pubblici. Dove andare? In una capitale europea oppure in una città italiana ci si può dedicare ad un tour culturale, dei musei e della street art. La Centrale Montemartini a Roma è un museo poco conosciuto dove le opere e i reperti dell’arte classica sono esposti in un ambiente industriale, quello della ex centrale elettrica Montemartini.

Ecco le migliori mete da raggiungere in Italia:

Palermo

Spello

Bolzano

Matera

Terme di Saturnia

Merano

Napoli

Bomarzo

Lecce

Perugia

Firenze

Le offerte per il Ponte dell’Immacolata

Approfittando delle offerte delle compagnie aeree e delle ferrovie è possibile organizzare un viaggio in Italia o all’estero spendendo meno di 70 euro a persona. Di seguito trovate tutte le offerte e le destinazioni dove volare low cost per il Ponte dell’Immacolata 2022: la Romania. Un viaggetto fuori porta non necessariamente è costoso, specie se ci vengono incontro ottime tariffe delle compagnie aeree da prendere al volo. Con Wizz Air e Ryanair si vola in Romania a partire da 42 euro per il Ponte dell’Immacolata. Si vola a Bucarest da 42 euro a/r partendo da Milano e da 51 a/r da Roma.

Tra le altre destinazioni economiche segnaliamo Cluj-Napoca, Targu Mures e Timisoara. Da Cluj potrete visitare le spettacolari Miniere di sale di Turda o i meravigliosi siti UNESCO della Romania. Poi Bruxelles sotto Natale diventa magnifica. Oltre ai giochi di luce che colorano la Grande-Place ci sono i Mercatini di Natale di Bruxelles che iniziano proprio nel weekend del Ponte. I mercatini di Bruxelles sono i migliori d’Europa se siete amanti della gastronomia: si mangiano dolci e cioccolata buonissima, funghi selvatici, zuppe e gaufre a non finire.