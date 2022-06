Porno, apre la ‘Siffredi Hard Academy’ in Italia: giovedì la prima lezione con Rocco

Dopo l’esperienza di Budapest, arriva ora anche nella nostra Italia, pronto a dare lezioni d’amore a tutti gli stilnovisti incalliti che credono ancora nei sonetti e negli esametri alessandrini: apre da oggi la Siffredi Hard Academy, una vera e propria scuola di formazione per i futuri campioni dell’intrattenimento hard per adulti. Il maestro sarà, ovviamente, Rocco Siffredi, con un curriculum folto e ricco, pronto a rivelare tutti i segreti e i trucchi del mestiere.

L’accademia secondo Rocco

Un’accademia vera e propria, con corsi di formazione e lezioni intensive, ideata e fondata da Rocco Siffredi, che non ha di certo bisogno di presentazioni (chi non lo conosce, mente e rinnega): il celebre attore, regista e produttore italiano di cinema internazionale a luci rosse.

La prima masterclass giovedì 16 giugno

La notizia arriva direttamente dal magazine “Mow”, che pubblica in esclusiva i dettagli del primo dei due corsi imminenti, con cui Rocco insegna teorie e tecniche dell’intrattenimento per adulti alle future leve professionali del settore. La prima lezione dell'”Università del Porno” di Siffredi si terrà nella giornata di giovedì 16 giugno, data d’inizio del corso intensivo di 4 giorni. Si tratta di una masterclass nell’intrattenimento per adulti che sarà organizzata in un noto club in provincia di Bologna.

In una recente intervista, il maestro del porno ha dichiarato: “Per trasmettere i miei più preziosi insegnamenti, che mi hanno aiutato durante la mia lunga carriera e che sono convinto potranno essere utili anche a tutti gli studenti”.