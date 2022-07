La sicurezza in casa non parte dagli impianti di allarme che si posseggono oppure dalla presenza di vicini che possono intervenire, se pensate in questo modo rischiate di avere delle brutte sorprese, come dei furti. Per avere una casa sicura è necessario che ci siano delle valide scelte per quanto riguardano i serramenti.

Le porte soprattutto sono l’elemento che è in grado di apportare dei validi aiuti per la protezione di casa e degli ambienti interni. Le migliori sono le Porte blindate consigliate per i negozi, per le case e per i depositi o box. Alla fine è proprio grazie alla loro presenza che un utente si può ritrovare ad avere una buona protezione da qualsiasi attacco esterno.

Anzi esse sono consigliate perfino quando si parla di seconde case oppure di ambienti e appartamenti che si usano sporadicamente, ma che sono isolati.

Conviene avere una porta blindata?

La porta blindata costa, ha un prezzo che è superiore a quello delle altre tipologie di porte perché ci sono delle caratteristiche di costruzione e dei materiali che definiscono la loro reale resistenza. Studiate per non soffrire di sfondamenti, urti o di lesioni che sono date da grandi impatti. Il telaio interno è poi costruito in metalli, come acciaio oppure in metallo dallo spessore di diversi centimetri. Inoltre ci sono le assi in legno, in altri materiali e leghe che consentono di avere una resistenza tale che riesce a garantire una totale mancanza di deformazione.

Per essere però tale è necessario che ci siano delle serrature adeguate al tipo di porta blindata perché altrimenti si rischia di avere una porta “super forte”, ma poi la serratura si rompe con una spallata o una leggera pressione.

Dunque è bene che si pensi a quale sia il “totale” da avere, nel senso che si deve comprare la porta blindata in base ad un’adeguata serratura, ma che si sposi e adatti perfettamente alla casa dove essa deve venire posizionata.Tra l’altro è bene che si valuti la resistenza delle pareti o degli infissi presenti che saranno di supporto per il sostegno del serramento.

Solo in questo modo è possibile avere poi un’adeguata protezione dell’ambiente che si vuole isolare o mantenere sicuro. Per far questo dovete rivolgervi a dei rivenditori specializzati che, in base a quel che desiderate in casa, possano poi fare un sopralluogo e consigliarvi la migliore qualità-prezzo-sicurezza.

Caratteristiche diverse nella porta blindata

La porta blindata non è solo di una tipologia, ne esistono tantissime. Ci sono quelle che hanno dei telai e anime in acciaio, altre che invece sono complete di legno massello e controtelaio interno. non è escluso la presenza di elementi che sono isolanti e che sono espansi. Insomma ci sono tante caratteristiche che modificano sia il peso, la sicurezza proposta (con una classificazione dalla 3 alle 6) e poi di prezzi.

Quindi alla fine è fondamentale che ci sia una qualche consulenza con un professionista in modo che si abbiano dei chiarimenti su quale sia la tipologia di porta migliore per le vostre necessità.