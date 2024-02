Postepay sta mandando a tutti gli utenti questo importante avviso, cosa sta succedendo

L’uso della carta PostePay che fino a un paio di decenni fa era una cosa eccezionale, è entrata molto in voga tra gli italiani. Si tratta di una carta che consente acquisti online, ma anche in negozi italiani ed esteri, oltre a prelievi di denaro contante. In molti scelgono di depositare i propri risparmi alle Poste che nel tempo ha dato prova di affidabilità ed efficienza grazie a questa soluzione di carte prepagate.

La funzionalità delle PostePay le rende sempre più popolari, nonostante con il trascorrere del tempo si siano affacciati sempre più modi di accumulare risparmi. Uno strumento accessibile e facile da utilizzare che per quanto sia prepagato prevede anche un IBAN grazie al quale sono possibili accrediti. Ovviamente per un servizio nato ormai 20 anni fa, con il trascorrere del tempo, sono arrivati aggiornamenti che l’hanno resa sempre più efficiente e rispondente alle esigenze dell’utenza.

Una carta prepagata che può essere usata anche all’estero

Tra le altre cose si tratta di una carta prepagata che può essere utilizzata senza problemi anche in altri Paesi europei e non solo. Tutto questo con una modica spesa, 15 euro sono i costi di gestione annuale che Poste italiane prevede per i titolari di questo servizio.

L’azienda si preoccupa anche di tutelare i suoi utenti con avvisi sull’app

L’impegno dell’azienda non è solo quello di soddisfare il cliente con l’uso di un mezzo di pagamento facile e pratico, ma si preoccupa anche di tutelarlo. Sono diverse, infatti, le campagne di sensibilizzazione di cui si è resa promotrice per la salvaguardia di anziani e studenti che sono i principali fruitori della PostePay e che troppo spesso vengono presi di mira da malintenzionati. Proprio di recente sta diffondendo un ulteriore avvertimento, teso sempre alla tutela dei suoi utenti, attraverso un messaggio diffuso nell’app.

L’ultimo messaggio che mette in guardia i clienti PostePay

L’avviso di Poste italiane è intitolato: ‘Un truffatore non può fare nulla senza di te’. Un invito a stare bene attenti alle richieste che possono essere formulate da estranei in quando ‘se qualcuno ti chiede i tuoi codici di sicurezza, di istallare app non ufficiali di Poste italiane, di inviare denaro per sbloccare o mettere in sicurezza il tuo conto o la tua casa, non fidarti’. Un chiaro invito a non diffondere dati sensibili in quanto: “Poste e Postepay non ti faranno mai questo tipo di richieste”