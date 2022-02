Povero Gabbiano, cos’è e perchè sta spopolando su Instagram, TikTok e Facebook

‘Povero Gabbiano, hai perduto la compagna’. Quanti di voi hanno intonato questo ‘ritornello’ negli ultimi giorni? D’altra parte la canzone di Gianni Celeste, Tu comm’a me, è ormai diventata virale e si trova ai vertici dei social, da Instagram a TikTok. Ma perché è diventato così famoso questo brano, ormai ribattezzato da tutti ‘Povero Gabbiano’, che in realtà è uscito in Italia nel 1988? Cosa si nasconde dietro i mille video che impazzano in rete? E perché è di tendenza?

Povero Gabbiano, cos’è e perché sta spopolando su Instagram e TikTok

‘Povero Gabbiano’. O meglio, ‘Tu comm’a me’, è una canzone di Gianni Celeste del 1988 e racconta la fine di un’importante storia d’amore. Protagonista è un uomo, che sente di essere un po’ come un gabbiano solo, sulla spiaggia, abbandonato dalla compagna. Chi e perché abbia deciso di ‘rispolverare’ questa canzone facendola diventare virale dopo anni non è ancora noto. Quello che è certo è che i video sui social sono migliaia e migliaia, molti quelli ironici e divertenti, come quello pubblicato da Duracell Plus 153, conosciuti nel mondo della rete come ‘il siciliano che fischia’ e Franco Gioia, protagonisti anche di un servizio mandato in onda dalle Iene. I due sono molti conosciuti a Palermo, nel quartiere difficile dello Zen, e non hanno saputo resistere a questo nuovo tormentone. Loro che cantano i grandi successi internazionali storpiando un po’ tutte le parole e facendo così accetta di like e condivisioni.