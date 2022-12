Prenotare le vacanze 2023: il confronto tra alcune sistemazioni disponibili

In questo periodo di forte crisi economica la parola risparmio sta diventando un vero e proprio imperativo nella vita degli italiani e crediamo che questo trend sia valido anche per l’arrivo della prossima estate con la scelta delle vacanze.

È possibile infatti poter risparmiare senza privarsi di alcun tipo di comfort e del meritato relax di cui abbiamo bisogno dopo un anno di lungo lavoro.

Proprio per questo motivo abbiamo deciso di vedere insieme all’interno di questo articolo un breve confronto tra le varie sistemazioni disponibili per le vacanze, in modo da valutare pro e contro in relazione al prezzo e aiutarvi a scegliere la soluzione migliore in base alle vostre esigenze.

Nelle prossime righe analizzeremo insieme pro, contro e costi di villaggi turistici, case in affitto, e hotel, in modo da darvi tutte le informazioni di cui avete bisogno per scegliere la sistemazione più adatta a voi con un occhio al risparmio.

Il villaggio turistico

Una delle sistemazioni più amate dalle famiglie con bambini, il villaggio turistico offre tutti i comfort per una vacanza all’insegna del relax. Si tratta di una città in miniatura che offre normalmente agli ospiti la possibilità di sistemarsi in villini e godere di trattamento in pensione completa al ristorante.

Le strutture più apprezzate offrono l’accesso diretto ad una spiaggia privata e i servizi di animazione turistica, particolarmente adatta all’intrattenimento dei più piccoli.

I vantaggi di questo tipo di sistemazione sono molteplici: un trattamento completo che permette di farvi dimenticare per qualche giorno delle faccende in cucina e la possibilità di lasciare quasi completamente i vostri piccoli liberi e in totale autonomia all’interno di un ambiente molto controllato.

Dall’altra parte notiamo che la maggior parte di queste strutture si trovano in località isolate, per cui difficilmente avrete modo di esplorare autonomamente le bellezze del territorio circostante, a meno che acquistiate escursioni organizzate.

I prezzi variano da regione a regione, ma mediamente per un trattamento in pensione completa si spendono circa 600 € a persona per 7 giorni di vacanza.

Su questo sito web potrete trovare una panoramica dei prezzi disponibili per diverse strutture in Italia.

La casa in affitto

Questa vacanza è particolarmente adatta a chi vuole risparmiare lievemente senza per questo rinunciare al comfort e alla tranquillità.

Se fate le vostre vacanze con amici e avete anche la voglia di visitare il territorio che vi circonda, una casa in affitto vi offre la possibilità di poter alternare giornate al mare a lunghe passeggiate con la vostra auto alla scoperta delle bellezze della regione che vi ospita.

Alcune case offrono anche la possibilità, con un aumento del budget investito, di avere un giardino o una piccola piscina privata.

Vacanza economica con qualche comfort in meno del villaggio turistico, particolarmente adatta a famiglie con bambini e gruppi di amici.

Case vacanze e ville in affitto per le ferie offrono davvero delle ottime opportunità di risparmiare senza rinunciare ad alcun tipo di comodità e proprio per questo motivo ci sentiamo di suggerirvi di cercare ville con piscina in affitto sul sito anitavillas.it. All’interno della pagina citata troverete moltissime case vacanza e ville in affitto per la prossima estate in diverse regioni italiane con prezzi davvero vantaggiosi tra cui potrete scegliere comodamente in pochi click.

Hotel e Bed and Breakfast

In questo caso parliamo di una vacanza breve in quanto la tariffa viene normalmente applicata a notte e un soggiorno di 7 o più giorni è sicuramente poco vantaggioso.

Normalmente si può prenotare una camera con la formula bed and breakfast, mezza pensione o pensione completa.

Questo tipo di sistemazione offre meno attività e servizi di un villaggio turistico ed è particolarmente consigliato nel caso viaggiate in coppia e vogliate visitare magari una città d’arte durante le vostre vacanze.

Il prezzo medio per una camera per due persone in un 3 stelle è di circa 40 € a notte con colazione inclusa, ma su Booking.com avrete sicuramente modo di valutare con più tranquillità le offerte disponibili per i vari periodi che potrete selezionare.