Perché scegliere i preparati in polvere per granite

Gusti e caratteristiche dei preparati in polvere per granite

I preparati in polvere per granite di Toro Caffè si declinano in quattro sfiziose fragranze, ognuna delle quali è imbustate separatamente ed ermeticamente, in modo da conservarne intatto tutto sia il sapore che l’aroma.

Una della varianti più apprezzate è il preparato per crema al caffè freddo, realizzato con una specifica attenzione per gli ingredienti, che vengono accuratamente selezionati da parte di tecnici specializzati. Il composto è adatto a tutti i soggetti, anche a chi è affetto da celiachia, in quanto privo di glutine.

Si tratta di un prodotto destinato a uso professionale (bar e attività del settore Ho.Re.Ca.), in quanto richiede l’utilizzo di macchine automatiche in grado di creare una crema al caffè morbida e gustosa, aggiungendo semplicemente dell’acqua (2 litri per 1 chilogrammo di prodotto).

Per un’alternativa fruttata, prova anche il preparato per granita siciliana alla fragolina di bosco, molto richiesto da bar, ristoranti e hotel. Questa soluzione è perfetta per essere utilizzata all’interno di granitori professionali GBG, ma può anche essere impiegata per un uso manuale.

Ogni busta contiene 750 grammi di prodotto sotto forma di polvere solubile in acqua, per un dosaggio consigliato di 2,5 litri per l’intera confezione.

Per restare in Sicilia, non farti sfuggire l’occasione di assaporare il preparato per granita all’arancia, da servire come sfiziosa merenda oppure come dopo pasto rinfrescante. Grazie alle sue proprietà dissetanti, questo alimento è particolarmente gradito durante la stagione calda e rappresenta, quindi, una valida opzione da inserire nel listino del proprio locale, in modo da poterlo proporre ai clienti.

Per la sua preparazione, è necessario avvalersi di un granitore professionale di tipo GBG oppure anche di altri strumenti all’altezza, così come si può procedere manualmente.

Di recente introduzione ma sempre più amato dalla clientela, è il preparato per granita all’amarena. Così come quello alla fragolina di bosco, anche questo alimento è destinato ad essere utilizzato con l’aiuto di granitori professionali ma, in assenza di questi, si può procedere manualmente, con la garanzia di ottenere comunque un risultato ottimale.

Il gusto è pieno e corposo, perfetto per chi desidera provare qualcosa di diverso da solito. La preparazione è sempre molto rapida e di facile realizzazione, richiedendo solamente l’aggiunta di acqua in cui disciogliere la polvere, per un rapporto di 4 litri a confezione (630 grammi).

Infine, per sentire l’estate in bocca, il consiglio è quello di rifornirti di preparato per granita all’anguria, sempre senza glutine, come tutti i prodotti del brand, e di facile realizzazione. Questa soluzione professionale è adatta a essere impiegata in qualsiasi tipologia di granitore professionale oppure può essere adattata a una mescolatura a mano, realizzando così una granita corposa e ricca di sapore. Essendo venduta in confezioni da 630 grammi cadauna, il dosaggio indicato di acqua è pari a 4 litri.