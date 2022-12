Presepi viventi a Roma e nel Lazio per Natale 2022: dove visitarli e a che ora

Arriva il periodo del Presepe vivente nel territorio di Roma, ma anche nelle altre province della Regione Lazio. Iniziamo con il “Presepe Vivente della Piccola Betlemme”, che si svolgerà presso la Parrocchia Sant’Eligio, a via Fosso dell’Osa 435 al Villagio Prenestino. Le rappresentazioni si sono svolte l’8 e l’11 dicembre, con le prossime date previste per il 18, 25, 26 dicembre 2022, il Primo Gennaio 2023 e il 6 Gennaio, ovvero il giorno dell’Epifania.

Gli altri Presepi viventi su Roma e nel Lazio

Ci sarà anche il Presepe Vivente di Civita di Bagnoregio, che si svolgerà il 26 Dicembre 2022, poi il Primo, 6, 7, 8 gennaio 2023. Nella frazione di Maranola a Formia, si svolgerà il Presepe vivente in piazza Antonio Ricca. Si svolgerà il 26 dicembre 2022, poi seguiranno spettacoli il Primo e 6 Gennaio, ovvero Capodanno e l’Epifania. A Cittaducale, si svolgerà il Presepe Vivente di Santa Rufina, che si svolgerà a via delle Scalette. Gli spettacoli prenderanno piede il 26 Dicembre 2022 e il 6 Gennaio 2023.

Poi sarà possibile vedere il Presepe di Greccio, un comune nella provincia di Rieti. Lo spettacolo ci sarà il 24, 26, 28 e 29 dicembre 2022, poi il Primo, 5 e 6 Gennaio 2023. Poi ci sarà il Presepe Vivente di Torricella in Sabina, anche questo un Comune nella provincia di Rieti. Unica data per questo evento, che si svolgerà il 26 Dicembre 2022 alle ore 18.30 presso via Roma. Ad Ardea, andrà in scena il Presepe Vivente di Tor San Lorenzo. Lo spettacolo si svolgerà presso la Parrocchia di San Lorenzo nelle giornate del 18 dicembre 2022 e 6 Gennaio 2023, ovvero l’Epifania.

Ad Ariccia, la Comunità si fa Presepe, di nome e di fatto. Si svolgerà a via degli Olmi 39, nelle giornate del 26 Dicembre 2022 il 6 Gennaio 2023. A Jenne, nella Città Metropolitana di Roma, si svolgerà il Presepe Vivente al Borgo Medievale. Lo spettacolo si svolgerà il 27 dicembre 2022 e poi il 5 gennaio 2023. Insomma, numerosi presepi per vedere le zone più affascinanti della nostra Regione Lazio.