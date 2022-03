Prezzi benzina e gasolio da record, le tariffe ad oggi: self service oltre 1,9 euro al litro e più di 2 euro al litro la servita

Prezzi benzina e gasolio da record in Italia: i prezzi dei carburanti continuano ad aumentare a dismisura e, dal giorno dell’inizio della guerra in Ucraina ormai hanno superato i 2 euro al litro per il servito e poco meno per il self service. Secondo i dati dell’Osservatorio dei prezzi del Ministero dello Sviluppo economico, i costi della benzina sono già aumentati di oltre 11 centesimi al litro in una settimana, mentre il gasolio è aumentato di ben 20 centesimi al litro nello stesso lasso di tempo.

I prezzi della benzina e del diesel in Italia

Prezzi destinati a salire ancora secondo il Ministero, sia per quanto riguarda il servito, il cui prezzo medio per la benzina su scala nazionale attualmente è di 2,032 euro (valutando i vari brand), sia per il self service, il cui costo oscilla tra 1,905 e 1,931 euro al litro a seconda del marchio.

Il discorso cambia poco per il diesel, arrivato a una media di 1,786 euro al litro per il self service, con un aumento di 0,18 centesimi rispetto al giorno precedente A seconda del marchio si trovano oscillazioni tra 1,780 e 1,805 euro al litro. Prezzi notevolmente più alti per servito i cui costi oggi si registrano a 1,914 euro, con oscillazioni delle varie compagnie che vanno da 1,870 a 1,997 euro al litro a seconda del marchio.

Aumenti anche per il Gpl

Ma gli aumenti non riguardano solo benzina e diesel: anche il costo del Gpl è salito parecchio dall’inizio del conflitto in Ucraina. Adesso la media è di 0.843 euro al litro e i costi oscillano da 0,832 a 0,869 euro al litro. Stesso discorso per il metano per auto, il cui costo è aumentato. Il prezzo per il servito in media è di 1,842 euro al kg. Prezzi benzina e diesel in autostrada Per chi viaggia in autostrada i prezzi sono ancora più alti: se si fa rifornimento self service di gasolio il costo medio è di 1,876. Se invece si ricorre al servito si spende una media di 2,105 euro al litro. Per quanto riguarda la benzina, viene in media 1,988 euro al litro se con rifornimento self service, ma arriva a 2,204 euro con il servito. Il Gpl lo troveremo a una media di 0,952 euro al litro e il metano, invece, potrà essere trovato a una media di 2,088 euro al kg.