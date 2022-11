Promuovere il tuo brand con il tappetino mouse personalizzato

Sta per arrivare il Natale e già si pensa ai regali. Quale occasione migliore per promuovere il proprio brand e, nel contempo, fare un regalo per l’occasione ai clienti? Ecco, quindi, che si può puntare a una strategia di marketing intelligente, scegliendo dei gadget personalizzati, che ancora oggi continuano ad essere un importantissimo punto di riferimento per i marchi che desiderano aumentare la propria visibilità e la propria riconoscibilità.

Attraverso il web si possono trovare diverse risorse adatte a questo scopo: esistono portali online che permettono di scegliere articoli promozionali di tutti i tipi. Cosa fa la differenza? Ovviamente la qualità del prodotto, oltre alla possibilità di poter scegliere tra un vasto assortimento.

Ma la tipologia scelta non può essere casuale: deve essere effettuata tenendo conto della necessità che il gadget rispecchi l’azienda, la sua mission e le sue caratteristiche. Si deve poi guardare al destinatario del gadget: chi lo utilizzerà è determinante, perché sarà colui che dovrà memorizzare il brand e avere un senso di approccio positivo verso l’azienda.

Quali sono i gadget migliori?

I gadget da poter realizzare con il brand dell’azienda sono moltissimi. Si va dalle classiche penne alle tazze, fino alle cartelle porta documenti. Tra i gadget migliori abbiamo sicuramente il tappetino mouse personalizzato: che si utilizzi in ufficio o a casa, solitamente si usa per gran parte della giornata. Averne uno colorato, con un’ottima base antiscivolo e di eccellente qualità è sicuramente invogliante. Ormai, infatti, tra studio e lavoro si passano moltissime ore al computer e occorre farlo nella maniera più comoda possibile. Brandizzando il tappetino del mouse, il nome dell’azienda sarebbe visibile costantemente al cliente a cui è stato regalato per tutto il tempo dell’utilizzo, ogni giorno.

Ovviamente la personalizzazione del tappetino dipende dal brand e dovrà rispecchiare l’anima del marchio e la sua mission. Potrà essere spiritosa o seria, ma dovrà sempre far capire la filosofia che sta alla base del modus operandi aziendale.

Gadget personalizzati: che visibilità hanno?

Studi di settore hanno verificato che più del 90% dei clienti riesce a ricordare in quale occasione ha ricevuto in regalo i gadget aziendali e afferma di apprezzarli. Questo consegue che quasi sempre il gadget mantiene gli effetti desiderati, ovvero lascia un segno indelebile nella memoria dei clienti, che avranno modo di ricordare a lungo il marchio. Soprattutto quando il potenziale cliente riceve un gadget che ritiene utile, tende a impiegarlo al massimo. Questo comporta un ritorno eccezionale dal punto di vista della visibilità e del ritorno d’immagine.

Sempre grazie agli studi si è scoperto che nella memoria dei potenziali clienti il brand resta più impresso se riceve un gadget rispetto a ricevere un volantino: questi ultimi, infatti, oltre che stancare non vengono quasi mai memorizzati a lungo termine.