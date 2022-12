Proprietà ed usi olio CBD: benefici e utilizzo

Quando parliamo di CBD (cannabidiolo), facciamo riferimento ad un composto chimico non psicotropo (a differenza del THC) contenuto nelle pianta cannabis sativa. Tale composto può essere estratto e raffinato per produrre prodotti diversi, consumabili in diversi modi: uno di questi è appunto l’olio CBD.

Stiamo parlando di un ottimo prodotto della cannabis con svariate proprietà e conseguenti benefici per l’organismo umano.

Spesso ci si imbatte in inutili pregiudizi nei confronti di questi prodotti, nonostante la lunga e ricca letteratura scientifica da cui sono accompagnati. Parlando proprio di questo argomento è infatti utile ricordare che le argomentazioni trattate e le pratiche suggerite sono “evidence based”, ovvero hanno dimostrazione scientifica riconosciuta.

Nel seguente articolo, argomenteremo proprio i numerosi e confermati benefici, proprietà ed usi dell’olio CBD per un perfetto funzionamento del nostro corpo.

Le proprietà dell’olio CBD nell’uso quotidiano

Quello che ci chiediamo nello specifico è: quali sono le proprietà dell’olio CBD e come possono migliorare il funzionamento del nostro organismo?

Come abbiamo già detto, il CBD a differenza del THC è un composto chimico non psicotropo; quindi, nell’utilizzo di olio CBD non c’è da aspettarsi nessun effetto mentale.

Tuttavia, l’olio CBD ha diverse proprietà interessanti, utili a tanti aspetti funzionali del nostro corpo, tra le più rilevanti troviamo:

Antinfiammatorio

Anticonvulsionante

Ansiolitico

Anticarcinogenesi

Tutte proprietà rigorosamente dimostrate in maniera scientifica e capaci di migliorare aspetti fondamentali della vita di molte persone.

Tutti i benefici dell’olio CBD

Dopo averne esposto le proprietà, ecco di seguito un piccolo elenco che spiega tutti i benefici dell’olio CBD.

Proprietà antinfiammatorie

È stato ampiamente dimostrato come le molecole di principio attivo contenute nell’olio CBD possano far beneficiare l’organismo delle sue proprietà antinfiammatorie.

Consigliabile per una vasta gamma di problematiche, dai dolori cronici al defaticamento post work out, quest’olio garantisce vigore e rilassamento in ogni zona trattata.

Proprietà anticonvulsivante

In questo caso parliamo di un beneficio offerto, in alcuni casi, anche dalla controparte psicotropa (il THC).

Questi composti chimico sono in grado, infatti, di ridurre l’incidenza delle convulsioni nei pazienti che ne soffrono.

Proprietà utili negli stati di ansia e stress

Altro aspetto da considerare quando si parla di proprietà e benefici dell’olio CBD è sicuramente la sua capacità di agire come ansiolitico, andando a migliorare non poco la vita delle persone che soffrono d’ansia.

Proprietà Anti-carcinogenesi

Infine, è sicuramente doveroso citare tra le proprietà dell’olio CBD, la possibilità di mitigazione delle probabilità di cancro ai polmoni, facilitando l’adesione sulle cellule polmonari della molecola ICAM-1, detta di coesione cellulare intercellulare. Questa molecola è in grado di diminuire la possibilità di replicazione per un carcinoma polmonare, come si evince in uno studio dei ricercatori dell’Istituto di Tossicologia e Farmacologia della University of Rostock, in Germania.

Tutti i benefici sopra riportati, rappresentano solo una parte delle molte proprietà a giovamento e sollievo della salute. Questo composto chimico è infatti senza dubbio un potente mezzo per migliorare la nostra quotidianità e il nostro stile di vita.