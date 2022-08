Pubblicare su Webtoon: cosa considerare

Conosci già Webtoon?

Se ami gli anime e i manga, ma più in generale il fantastico mondo dei fumetti, allora potresti già conoscere Webtoon. È un sito abbastanza famoso nel mondo dove puoi trovare tanti fumetti da leggere online.

Il nome del sito indica un tipo di fumetto digitale nato in Corea del Sud, che si differenzia principalmente dal fumetto originale e classico perché non rispetta le stesse regole.

Il fumetto così come lo conosciamo segue determinate linee guida. Ha, per esempio, un numero di pagine quasi sempre uguale, mentre su Webtoon troviamo fumetti che vanno da poche pagine fino a decine e decine di illustrazioni.

Molte di queste differenze sono dovute al fatto che il Webtoon nasce su internet in digitale, non ha costi editoriali e, di conseguenza, molti meno limiti da rispettare per essere pubblicato.

Il sito Webtoon nasce intorno all’anno 2003, ma raggiunge l’apice della notorietà intorno al 2010, quando raggiunge utenti in tutto il mondo.

Su Webtoon è possibile pubblicare il proprio fumetto digitale, ricevere feedback e ottenere un seguito per crescere nel mondo dei fumetti.

Come pubblicare su Webtoon?

Webtoon è uno dei siti di comics e manga più visitati in tutto il mondo.

Significa che puoi ottenere tantissime visualizzazioni e apprezzamenti al tuo fumetto, oltre a farti conoscere e apprezzare come autore.

Il sito ti consente di comunicare con il tuo pubblico così da aggiornarlo sempre circa le prossime novità, in modo che nessuno pensi che tu sia diventato inattivo, cosa che capita a volte anche se non si pubblica nulla per qualche settimana.

Per poter entrare a far parte del mondo di Webtoon, il primo passo da compiere è creare un account. Successivamente, bisogna impostare la propria pagina personale scegliendo la categoria nella quale rientra il tipo di fumetto che andremo a caricare online. Infine, dovrai soltanto completare l’upload inserendo le informazioni e il fumetto stesso.

Prima della pubblicazione, assicurati che tutti i file del tuo fumetto siano in ordine. Raggruppali all’interno di un pdf e, se dovesse esserti utile, sappi che puoi riordinare il tuo PDF online in un solo click per avere tutto pronto e in ordine.

Ricorda che su Webtoon, sin dagli albori, i fumetti sono pubblicati per essere letti usando la funzione di scroll down; quindi, imposta dimensioni e contenuti seguendo questa logica.

Come iniziare la creazione del fumetto?

Comincia da un brainstorming.

Metti per iscritto su un foglio o una lavagna, reale o digitale, tutti i tuoi pensieri e idee circa il tuo prossimo fumetto. Non limitare il flusso di idee: scrivile tutte e in un secondo momento potrai scremare le più utili da quelle meno interessanti.

Stabilisci il numero di personaggi, i luoghi che verranno usati per le varie scene, l’inizio e la fine, lavorando all’evoluzione dei personaggi e dei loro tratti caratteristici durante lo svolgimento della storia.

I personaggi, in teoria, sono esseri viventi e come noi reagiscono agli avvenimenti cambiando atteggiamento, comportamento e punti di vista.

Scegli il periodo e il mood generico della storia, decidendo a priori se si tratta di una storia triste, felice o misteriosa.

Prendi nota di quel che pensi per ricordare tutto al momento opportuno, creando una bozza da rifinire oppure da mettere poi da parte.

Pro e contro

Ebbene sì, come in tutte le cose, anche qui ci sono pro e contro.

Quali sono i contro del pubblicare su Webtoon?

Il sito non richiede che tu dia loro i diritti d’autore, il che è già un grande vantaggio per conservare sin da subito la proprietà della tua opera.

Si tratta di un ottimo sito con tanti visitatori mensili che potrebbe essere il tuo trampolino di lancio gratuito nel mondo dei fumetti, da cui potrai imparare molto, anche soltanto interagendo con i tuoi prossimi fan.

Webtoon è un’ottima piattaforma sia per esperti che per principianti. Qualora non dovesse farti impazzire, potrai scegliere di pubblicare su Patreon per ottenere donazioni utili a continuare la pubblicazione dei tuoi fumetti, oppure creare un sito web su WordPress o altra piattaforma e occuparti da solo della promozione del tuo fumetto.

L’ultima opzione ti lascia molta libertà, ma ottenere follower da zero è molto, molto difficile per chi ha poca esperienza come webmaster.

Quali fumetti accetta Webtoon?

Tutti purché rientrino in una delle categorie rappresentate sul sito.

I fumetti possono essere disegnati a mano con la classica matita oppure in digitale con software e tavolette grafiche.

Sulla pagina YouTube di Webtoon trovi tutorial utili su come pubblicare online sul sito, insieme ad altri consigli utili per avere successo con i lettori.

Il fumetto italiano

E noi italiani amiamo il fumetto? Sembra proprio di sì e da tanto tempo.

Chi non conosce Diabolik, Dylan Dog e Tex? Sono i fumetti più noti e amati dal pubblico di lettori italiano, abituato a disegni e testi di un certo livello, capaci di tenere testa ai fumetti americani a colori.

Con il passare del tempo e il dilagare dei fumetti orientali, anche nel belpaese i gusti degli amanti dei fumetti sono cambiati, con milioni di seguaci del manga e degli anime presenti anche in Italia.

Conclusioni

Bisogna ammettere che nel variegato mondo degli amanti dei fumetti qualcuno non ama Webtoon. Forse, potrebbe essere colpa dello stile tutto uguale con cui molti fumetti vengono elaborati. Webtoon ha creato un filone, o per meglio dire uno stile, che in tanti seguono e da cui prendono ispirazione, il quale spesso non incontra i gusti di molti lettori che preferiscono i manga.

Qual è la differenza principale tra Webtoon e manga? Ci sono tante differenze tecniche ed estetiche, prima fra tutte il fatto che i manga si possono scannerizzare e caricare su internet partendo dal formato cartaceo, mentre i Webtoon nascono in digitale, seppur prendono in prestito molti elementi del manga.

Il panelling dei manga è per molti autori migliore di quello seguito su Webtoon, autori che non vogliono rinunciare al classico formato di due pagine una vicina all’altra, preferendo questo stile alla disposizione verticale tipica di Webtoon.

Possiamo quindi dire che Webtoon è diventato un concorrente dei manga, perché segue uno stile unico che appassiona alcuni amanti dei fumetti, indispettendone altri, ma è un ottimo punto di partenza se vuoi farti conoscere in questo mondo.