Pulisci l’intero tappeto in pochi minuti, risparmi tempo e denaro

Le pulizie di casa, in alcune occasioni, possono essere davvero pesanti e, spesso, snervanti. Ci sono elementi di arredo che richiedono un particolare impegno e tempo per essere smacchiati e, in alcune occasioni, il risultato neanche ci soddisfa.

Esistono, però, piccoli segreti che in pochi conoscono per procedere, in modo semplice, a detergere anche superfici estese e impegnative come ad esempio un tappeto. Questi ultimi, purtroppo, sono ricettacolo di peli, polvere e, a volte, anche di macchie provocate da piccoli incidenti che ne segnano la superficie dando una sensazione di sporco e trasandatezza all’intera casa.

Come pulire un tappeto

Non resta che vedere qual è il procedimento e quale il detergente che si può utilizzare per pulire il tappeto da impurità, sporcizia ed eventuali macchie, senza fare una sfacchinata e con la sicurezza di un risultato estremamente soddisfacente., da fare invidia anche a un servizio lavanderia.

Cosa occorre per detergere il tappeto

Come prima cosa munirsi di una bacinella e riempirla di acqua tiepida. Occorrerà anche un panno in microfibra e il coperchio di una pentola. A tutto questo occorre aggiungere quello che è uno sgrassatore che può essere utilizzato in varie occasioni in casa: una pastiglia di detersivo per la lavatrice. Ebbene fare sciogliere la pastiglia nell’acqua che avete preparato nella bacinella, magari aiutandovi anche con le mani. Immergetevi il panno in microfibra, strizzatelo e avvolgetelo intorno al coperchio, fissandolo all’altezza del manico con un elastico, uno spago o uno spillo.

Non resta che procedere alla pulizia: il risultato sarà sbalorditivo

A questo punto siete pronti per cominciare. Non resta che strofinare il coperchio ricoperto del panno in microfibra bagnato con il liquido preventivamente preparato, su tutto il tappeto. Ripetete questa operazione più volte e resterete sorpresi del risultato. Non solo verranno via le macchie, ma il tappeto avrà un fantastico profumo di pulito. La stessa procedura può essere utilizzata anche per altre superfici: divano, poltrone, sempre al fine di detergere, smacchiare e restituire all’oggetto trattato l’originale freschezza e pulizia. Non occorre tanto tempo, né tanto dispendio di energie, è solo questione di utilizzare il giusto prodotto nella maniera più opportuna. Un escamotage che assicura la buona riuscita dell’esperimento. Si tratta di uno dei tanti piccoli segreti che in pochi conoscono su come fare a pulire alcuni elementi di arredo di casa senza servirsi della lavanderia o cimentarsi in una assurda sfacchinata.