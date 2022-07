I veicoli di grandi dimensioni, come Pullman e minubus, in questo anno di ripresa, lenta, ma con segnali confortanti, stanno diventando una risorsa da sfruttare al massimo. Non solo le agenzie di viaggio oppure coloro che creano eventi, come organizzatori, continuano a utilizzare il famoso noleggio dei pullman, ma persino i privati ne hanno compreso l’utilità e i vantaggi.

Ovviamente sappiamo che non è un veicolo che si usa tutti i giorni, ma in estate essi vengono sfruttati in diversi modi. Per esempio per organizzare delle giornate al mare. Una famiglia media, con un bambino, per una giornata al mare arriva a spendere fino a 40 euro, solo per il noleggio ombrellone e 2 sdraio. A questo ci si aggiungono i costi di parcheggio (media di 10 euro), eventuale pranzo fuori, combustibile per arrivare al mare e problemi di eventuali danni o furti. I rincari hanno costretto a ridimensionare questi svaghi. Già in questo periodo di parla di spese che superano i 60 euro al giorno e questo vuol dire che non è sempre possibile andare al mare.

Però le stesse agenzie di viaggio hanno deciso di creare dei mini tour dov’è possibile far pagare al cliente appena 20 euro dove si ha il trasporto in autobus, noleggio ombrelloni e sdraio, con un pranzo o colazione. Questo diventa possibile anche per le collaborazioni che sono strette con gli stabilimenti balneari.

Infatti molte case vacanza e alberghi soffrono di una diminuzione di clienti, mentre gli stabilimenti, con questo stratagemma sono arrivati ad avere dei guadagni.

Perché usare dei minibus e a chi conviene?

Il minibus aiuta ad avere una forte diminuzione dei costi, ma con una buona presenza di posti a sedere. Noleggiandolo si ha un autista che si occupa di tutto e dove non ci sono dei costi per eventuali assicurazionidi risarcimento. Infatti il cliente viene sollevato da qualsiasi responsabilità. I vantaggi sono tanti e se avete una comitiva che vuole visitare un determinato luogo o intervenire ad un evento, si risparmia con un minibus.

Risparmiate per davvero perché non avrete delle spese di combustibile per le vetture private e tanto meno il pensiero o la preoccupazione di non sapere dove parcheggiarla. Si ha la possibilità di non stressarsi in fase di guida perché c’è un autista che si occupa di tutto. Si viene prelevati e riaccompagnati.

Pullman per eventi e viaggi in comitiva

Allo stesso modo, per estendere il discorso da minibus ad autobus, si ha comunque una serie di benefici che permettono perfino di creare eventi che poi non siano dispendiosi. Avete organizzato un matrimonio in una location molto isolata, naturistica e che è assolutamente stupenda? Qui c’è il pericolo che tanti ospiti non possano intervenire a causa di problemi di trasporto.

Se invece noleggiate un autobus, la situazione viene risolta.

Lo stesso vale per eventi che sono musicali, mostre di arte oppure per manifestazioni ambientaliste. Insomma tutto quello che porta gente, ma che è difficile da gestire con il trasporto privato, si risolve con un noleggio di veicoli a più posti.