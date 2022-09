pulmino 15 posti

Un noleggio di un pulmino è utile sia per turismo che per avere poi dei servizi per le scuole, per associazioni e altri luoghi. Non si pensa mai al noleggio, perfino quando si cercano delle alternative per risparmiare. Ci si inizia a pensare quando esso viene consigliato oppure proposto da qualche amico.

In realtà il servizio è molto attivo. Le agenzie di viaggio e i trasportatori sono i primi a conoscerlo e ad usarlo. Siccome poi sta diventando una moda a tutti gli effetti, vediamo tutti i pro che ci sono. Poiché, analizzando attentamente la situazione, ritroviamo realmente solo benefici e vantaggi che si devono conoscere per poterli poi valutare al meglio.

Viaggi in comitiva, ma con spesa ridotta

Fare un viaggio in comitiva è una buona idea quando si ha intenzione di raggiungere delle mete comuni, di andare al mare o in montagna trasportandosi dietro bagagli e attrezzature. Un’idea che oggi è diventata una nuova moda, ma cosa dobbiamo sapere sul “turismo in gruppo”?

Una cosa che troviamo interessante è il risparmio. Quando ci sono 15 persone, noi possiamo fare un esempio anche di 14 persone, se tutti vogliono raggiungere una meta con i proprio mezzi di trasporto, come auto private, saranno necessarie almeno 4 auto. Occorrono tutti i giusti posti passeggeri, ma i bagagliai potranno essere già un primo problema perché ci sono dei cofani che sono poi piccoli, adatti al tipo di vettura che si sta usando.

Notiamo che quindi già ci sono delle scomodità, oltre ad un notevole dispendio economico perché si deve fare rifornimento di combustibile per tutti. A questo punto è palese che si spende molto denaro. Gli attuali aumenti della benzina e del gas, ci stanno facendo venire i capelli bianchi perché ogni volta che si usa una vettura, si deve pensare che si spende del combustibile. Dunque pensate a quali possono essere le spese per alimentare ben 4 auto. C’è poi il problema del parcheggio, sempre per 4 vetture, e il traffico.

Dopo questa spiegazione, vi sarà passata la voglia di organizzare la vacanza, ma c’è una soluzione per aere comodità, risparmiare e divertirvi, vale a dire il noleggio di un Pulmino 15 posti.

Qui avrete un solo veicolo, si risparmia già sul rifornimento, si paga per un solo parcheggio, dunque non avrete altre spese aggiuntive. Nel noleggio ci sarà la possibilità di avere poi un autista che si occupa e preoccupa di tutto.

Eventi e vacanze, la nuova moda del turismo

Non stavamo scherzando quando abbiamo detto che questo servizio è una nuova moda perché tanti giovanissimi e perfino famiglie, hanno optato per la scelta di un noleggio. Infatti è facile capire quali sono i vantaggi e le caratteristiche.

Gli eventi, concerti, le manifestazioni oppure le attività ricreative, possono diventare un momento conviviale con tanti gruppetti che si riuniscono per avere poi un veicolo che li trasporti a destinazione. Anzi alcune agenzie viaggio hanno deciso di proporre questi tour in modo da avere la sicurezza di trovare clienti. In tanti, nella comitiva, non si conoscono, ma possono farlo tramite questi servizi.