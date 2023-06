Qual è il modo migliore per imparare una lingua?

Cerchi il modo migliore per imparare una lingua straniera? Una delle opzioni più in voga al giorno d’oggi è quella di seguire un corso di inglese online o di qualsiasi altra lingua. Studiare online, infatti, porta con sé innumerevoli vantaggi nello stile di vita dello studente. Scopriamo insieme quali sono i migliori metodi di studio delle lingue straniere nel 2023.

Sono tanti, e molto diversi tra loro, i metodi per imparare una lingua straniera. Le preferenze e le modalità di apprendimento, infatti, possono variare di persona in persona in base all’obiettivo che si vuole raggiungere, al background che si possiede e alle possibilità economiche di ognuno. Inoltre, non esiste un tempo unico per tutti per imparare una lingua straniera: alcuni possono impiegare dei mesi per imparare una lingua, altri degli anni. Quando si segue un corso di inglese online, ad esempio, è importante non scoraggiarsi e non paragonarsi al percorso degli altri. Tuttavia è bene crearsi una routine giornaliera utile ad accogliere la lingua e la cultura che vogliamo imparare.

Come iniziare ad imparare una seconda lingua?

Se hai deciso di iniziare ad imparare una lingua seconda ci sarà un motivo: perché hai voglia di viaggiare, perché vuoi vivere un’esperienza di studi all’estero, perché vuoi conoscere nuove persone oppure perché vuoi migliorare la tua conoscenza della lingua inglese per poter crescere nel tuo campo lavorativo. Qualsiasi sia la motivazione che ti spinge a imparare una lingua straniera non aver paura di non riuscirci. Il coraggio forse è la base di un percorso di studi: quando ti troverai ad affrontare le prime conversazioni in lingua avrai paura di sbagliare, di non riuscire ad esprimerti e di non riuscire a farti capire.

Proprio in quel momento allora, svilupperai le capacità per poter cercare l’espressione giusta in lingua straniera, troverai il coraggio di provarci anche se le possibilità di errore sono alte. Ed è in questa fase che imparerai a guardare i tuoi limiti accettandoli per poter poi imparare da queste situazioni.

La situazione comunicativa orale è quella più complicata nell’apprendimento delle lingue. Da un lato, infatti, devi sforzarti di comprendere la perfetta pronuncia dei madrelingua, le parole che utilizzano e stare dietro alla velocità del modo in cui parlano. Dall’altro, devi provare ad esprimerti in modo corretto, facendo intendere all’interlocutore cosa vuoi spiegare e affrontando la sfida con te stesso sulla pronuncia.

Ricorda sempre che, in una prima fase dello studio di una lingua straniera, non è necessario soffermarsi sull’imitazione della pronuncia inglese se non la si possiede già. Anzi, è importante conservare la propria pronuncia anche parlando in una lingua straniera in modo che il cervello impari ad associare a quella nuova lingua una forma di familiarità. Naturalmente, sarà con il passare degli anni e la pratica costante che anche la pronuncia potrà avvicinarsi sempre di più a quella corretta e ufficiale della lingua che si sta studiando.

I migliori metodi per imparare una lingua straniera

Tra i migliori metodi per imparare una lingua straniera c’è, appunto, la pratica costante. L’apprendimento di una lingua richiede pratica regolare, soprattutto se stai seguendo un corso di inglese online bisogna provare ad essere costanti. Cerca di esporre te stesso alla lingua il più possibile ascoltando materiale audio o video, conversando con madrelingua, leggendo testi oppure ascoltando podcast in inglese. Inoltre, esistono un grandissimo numero di applicazioni per il telefono da poter utilizzare nel tuo tempo libero, tra una corsa della metro e l’altra.

Oltre allo studio della lingua, immergiti nella cultura del paese in cui nasce. Puoi, ad esempio, seguire le notizie alla radio o al telegiornale in quella lingua. Questo ti aiuterà a comprendere meglio il contesto e ad ampliare il tuo vocabolario. Crea un ambiente di apprendimento involontario: puoi, ad esempio, cambiare la lingua del tuo telefono così da essere soggetto in ogni momento al vocabolario della lingua che vuoi imparare. Trova un corso di inglese online se è l’inglese la lingua che vuoi migliorare.

Un tutor madrelingua inglese è la persona perfetta con cui poter interagire in lingua e da cui poter imparare nuove regole grammaticali e nuove espressioni. Si, lo studio della grammatica e della sintassi sono fondamentali ma concentrati soprattutto sull’esposizione orale. Per essere fluente in qualsiasi lingua, è importante sentirsi a proprio agio nell’esposizione orale, durante le conversazioni formali e informali.

Sii paziente, datti tempo, non correre. Far sedimentare le informazioni che apprendiamo è importante quanto essere costante nello studio. Ci vuole tempo per poter imparare una lingua straniera e ci vuole tempo per riuscire ad utilizzarla nella propria vita di tutti i giorni. Se hai voglia di velocizzare l’apprendimento, sicuramente un soggiorno all’estero, nel Paese in cui si parla quella lingua, è l’ideale.

Ricorda sempre che l’apprendimento della lingua è un percorso individuale. Per questo motivo, è importante conoscere i tuoi tempi, i tuoi limiti e i tuoi obiettivi. Pronto per riempire il tuo zaino da viaggio per iniziare questa nuova avventura nel mondo delle lingue? Sulla piattaforma online italki troverai tutto ciò di cui hai bisogno per partire.