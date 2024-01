Qual è l’orario migliore per cenare la sera? Consigli della nutrizionista

Se si ha in mente di scendere di peso, allora l’orario in cui si mangia non è una cosa da sottovalutare. Quando si fanno le diete, solitamente, si tiene conto di cosa mangiamo, ma non di quando. Invece, l’orario ha un peso specifico estremamente rilevante.

L’orario incide sull’aumento o la diminuzione di peso

Avere un ordine alimentare, non solo nel gestire la qualità e la quantità dei cibi che si mettono a tavola, ma anche l’orario nel quale si intende consumare i pasti, e soprattutto la cena, è fondamentale per dimagrire o anche solo per non ingrassare. Il rispetto degli orari, infatti, è un principio sul quale si basa un particolare tipo di dieta, la cosiddetta ‘cronodieta’.

L’ora di cena è fondamentale per le diete

Ma tra tutti e tre i pasti principali quello da tenere maggiormente in considerazione per il rispetto dell’orario è la cena, visto che il rischio è di andare a dormire con la pancia piena e questo non solo non aiuta a smaltire gli alimenti assunti, ma può anche provocare conseguenze alla nostra salute.

Cenare tardi significa arrivare affamati e cercare cibi che danno soddisfazione immediata

Gli italiani, in particolare, hanno l’abitudine di cenare in tardo orario, anche dopo le 21, arrivando così affamati da mangiare qualsiasi cosa si trovano davanti e, in particolare, i carboidrati che danno subito il senso di sazietà, ricchi di zuccheri quindi. Si tratta di una scelta per niente salutare visto che, secondo gli esperti, opportuno sarebbe lasciare il corpo senza cibo per almeno 11 ore, le ore serali/notturne e, perciò anticipare l’orario di cena.

Qual è l’ora giusta per cenare

Insomma consumare il terzo pasto della giornata tra le 18 e le 19, come fanno gran parte dei popoli anglosassoni, è un’opzione che fa scendere l’insulina, non fa arrivare a tavola affamati e consente di consumare una cena che sia a basso contenuto di grassi saturi e zuccheri. La scelta migliore sarebbe quella di consumare verdure, pane integrale, carne bianca e pesce azzurro, per dare al corpo il giusto apporto di proteine e fornirgli solo ed esclusivamente grassi insaturi, definiti anche grassi ‘buoni’. Tutto questo, perché la sera produciamo l’ormone della crescita che è funzionale per la rigenerazione dei tessuti e consente l’aumento di massa magra. Il rispetto degli orari può costituire un’ottima soluzione per scendere di peso o, quantomeno, per non farlo aumentare. Senza considerare che, la decisione di anticipare la cena, favorisce anche un riposo migliore.