Quali afrodisiaci naturali per aumentare la libido al posto del Viagra si possono trovare in Farmacia?

Quando si parla di camera da letto, molte persone pensano che i farmaci siano la soluzione ai loro problemi. In realtà, la medicina può essere utile in alcune situazioni, ma esistono anche modi naturali per migliorare il sesso.

Abbiamo chiesto a Silvio Cocci, di PoliclinoNews.it di parlarci di come ritrovare l’energia e la resistenza grazie a queste erbe naturali:

1. Ginseng

Il ginseng è un’erba naturale che aiuta a stimolare la libido e a migliorare la circolazione sanguigna nei genitali maschili. Contribuisce inoltre a migliorare la qualità dell’erezione, ad aumentare il numero di spermatozoi e a incrementare la produzione di testosterone.

Il ginseng è utilizzato da migliaia di anni nella medicina cinese. La radice contiene ginsenosidi, ritenuti responsabili delle sue proprietà benefiche.

2. L-arginina

La L-arginina è un aminoacido e un precursore dell’ossido nitrico, un gas che aiuta a rilassare i vasi sanguigni e ad aumentare il flusso sanguigno anche nei casi di ipertensione arteriosa. Viene utilizzata per trattare la disfunzione erettile (DE), l’ipertensione e le malattie cardiache. Per questo motivo viene spesso consigliato come trattamento alternativo per la DE al posto del Sildenafil (nome commerciale del Viagra) o di altri farmaci come il Cialis.

Può essere efficace anche nel trattamento della DE dovuta al diabete, perché aiuta ad abbassare i livelli di zucchero nel sangue aumentando la capacità dell’organismo di utilizzare l’insulina in modo efficiente.

3. Fieno greco

Il fieno greco è un’erba utilizzata come afrodisiaco da migliaia di anni. Il principio attivo del fieno greco è la diosgenina, che nell’organismo viene convertita in testosterone. Il fieno greco può aiutare a promuovere livelli sani di testosterone, il che lo rende una buona opzione per gli uomini che hanno bisogno di una spinta, soprattutto se si vogliono evitare i farmaci da prescrizione e i loro effetti collaterali.

4. DHEA

Uno degli afrodisiaci naturali più popolari è il DHEA, un ormone che può contribuire alla funzione sessuale. Il DHEA è l’acronimo di deidroepiandrosterone ed è un precursore del testosterone e degli estrogeni; viene inoltre prodotto dalle ghiandole surrenali.

Il DHEA si trova negli integratori e negli alimenti, anche se si discute se valga la pena assumerlo come integratore. Alcuni studi hanno dimostrato che l’assunzione di dosi massicce di DHEA può aumentare la libido, mentre altri non hanno riscontrato alcuna differenza tra le persone con livelli elevati dell’ormone e quelle che non ne hanno affatto una quantità misurabile. La scelta di provarlo o meno dipende da quanto tempo si è disposti a dedicare alla ricerca e alla sperimentazione.

5. Maca

La maca è una pianta che cresce sulle montagne andine del Sud America. Viene utilizzata come afrodisiaco naturale per aumentare la libido e il desiderio sessuale, oltre che per migliorare l’energia e la resistenza.

La maca può essere assunta sotto forma di integratore o consumata sotto forma di polvere o estratto. Il dosaggio consigliato varia a seconda dell’uso che se ne fa: ad esempio, se la si assume per migliorare il desiderio sessuale, gli studi dimostrano che circa 1 grammo al giorno sembra essere efficace. Se si utilizza la maca per le sue proprietà energetiche e non per i suoi effetti sulla libido, 1,500-3,000 mg se ne consigliano 8 grammi al giorno.

6. Erba cornuta (epimedium)

L’artemisia è chiamata anche epimedium ed è una delle erbe cinesi più popolari. Se assunto come integratore, l’epimedio può migliorare il desiderio e le prestazioni sessuali aumentando il flusso sanguigno al pene e ritardando l’eiaculazione. L’artemisia può essere assunta sotto forma di pillola o di tè.

Dove acquistare queste erbe al posto del viagra senza ricetta e in sicurezza?

Puoi trovare una valida alternativa al viagra senza ricetta in farmacia o la puoi acquistare su:

Amazon

E-commerce specializzati

Erboristerie online o tradizionali

Altri cibi afrodisiaci che possono aiutarvi ad avere rapporti sessuali più sani e più lunghi:

Birra

Si è notato che il luppolo della birra contribuisce ad aumentare la produzione di testosterone. Questo perché il luppolo contiene fitoestrogeni, che sono simili agli estrogeni e possono imitare gli estrogeni nel corpo. Questi composti sono stati collegati a un aumento del desiderio sessuale, dell’eccitazione e delle prestazioni sia negli uomini che nelle donne.

Shiraz australiano (vino rosso)

È stato dimostrato che questo particolare vitigno aumenta il flusso sanguigno in tutto il corpo, compresa la zona pelvica. Contiene inoltre resveratrolo, un composto ritenuto responsabile di molti dei benefici del vino per la salute (tra cui la capacità di ridurre i livelli di colesterolo).

Cannella

Gli studi dimostrano che la cannella può migliorare i livelli di zucchero nel sangue e regolare la sensibilità all’insulina (entrambi fattori importanti quando si tratta di desiderio sessuale), inoltre aiuta a ridurre l’infiammazione in tutto il corpo – un altro vantaggio legato agli ormoni!

Agrumi

Le arance sono ricche di vitamina C, che favorisce una sana funzione immunitaria; Il pompelmo contiene naringenina che può stimolare la produzione di ossido nitrico, una sostanza chimica che rilassa i muscoli di tutto il corpo, compresi quelli coinvolti nell’orgasmo.

In conclusione

Gli afrodisiaci naturali sono il modo migliore per mantenersi sani e in forma. Anche se non possono curare la disfunzione erettile, possono aiutarvi a godere di più del sesso con il vostro partner. Tutto ciò che serve è la pazienza e una buona alimentazione, di cui abbiamo già parlato in questo articolo.

Gli afrodisiaci naturali possono essere efficaci per migliorare la vostra vita sessuale, ma senza effetti collaterali.