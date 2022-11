Quali sono i migliori smartphone da comprare con il Black Friday 2022: tutte le offerte

La Black Friday Week 2022 è solamente agli inizi, e le offerte sembrano già strabordare. In molti sono già alla ricerca dell’oggetto hi-tech che faranno proprio, oppure di qualche regalo da conservare in attesa delle imminenti feste natalizie, per poi fare bella figura con qualcuno pur avendo speso molto meno rispetto alle aspettative. Sì, perché Black Friday significa sconti, prezzi abbordabili, offerte stratosferiche e tanto altro ancora. Amazon ha già raddoppiato il suo traffico in piattaforma: la maggior parte degli utenti sta prendendo le misure, e cercando le occasioni migliori.

Black Friday, le offerte migliori per gli smartphone

Come al solito, però, specialmente in questo periodo dell’anno, c’è da dire che i prodotti più ricercati sono come sempre gli smartphone, i quali vanno per la maggiore. In questo articolo, noi della redazione de Il Corriere della Città, allora, vogliamo mostrarvi quelli che sono i migliori modelli attualmente disponibili in offerta su diverse piattaforme di distribuzione. Ecco allora una rassegna dei migliori smartphone per rapporto qualità e prezzo, quindi non solamente i modelli più economici, ma anche quelli di fascia alta che in occasione del venerdì nero sono scesi abbondantemente di prezzo.

Cosa comprare con il Black Friday e dove: quali sono i prodotti più convenienti

I migliori smartphone per rapporto qualità prezzo

Date uno sguardo alla nostra classifica: