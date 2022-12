Quali sono i migliori vini da regalare a Natale 2022? La lista completa

La tradizione è sempre la tradizione. Quando si parla di vino, poi, gli italiani sono sempre in prima fila. L’elenco dei migliori vini da regalare quest’anno per il periodo di Natale ai nostri cari include i vini dei Metodo Classico, dall’Oltrepò Pavese all’Alta Langa, dal Franciacorta al Trento DOC, così come Crémant e Champagne se si vuole oltrepassare il confine alpino. Se si vuole andare sul sicuro, uno Champagne rimane la soluzione ideale, non mancano però ottime scelte anche restando nel territorio italiano. Nel caso il nostro amico o parente non digerisca le bollicine, il rimedio è puntare sui vini rossi.

Quale vini possiamo regalare per questo Natale?

Le migliori scelte secondo Dissapore, sono Brunello, Barolo e Amarone, da non disegnare nemmeno in versione magnum. Nel caso invece si sia attratti maggiormente dalle novità, o meglio dai vini più originali con cui trascorrere le prossime feste di Natale, i vini bianchi sono lì in prima file. Un esempio su tutti? Una Falanghina dei Campi Flegrei, o in alternativa un Fiano di Avellino, ognuno dei quali saprà rendere speciale questo Natale.

Ecco la lista completa dei 15 migliori vini da regalare quest’anno a Natale a parenti e amici in occasione del pranzo del 25 dicembre, la cena della Vigilia o il Cenone di Capodanno.