Quali sono i parchi più belli d’Italia da visitare in Primavera? Elenco completo

La primavera è un’esplosione di colori resi ancora più accesi da un sole più caldo e presente. Lasciati alle spalle i giorni di pioggia è ora di concedersi gite all’aria aperta approfittando dello spettacolo che la natura riserva in questo periodo dell’anno. Sono davvero tanti i parchi e le aree protette in Italia che meritano di essere visitate e che regalano scenari suggestivi, soprattutto in questi giorni della nuova stagione, preludio dell’estate. Scopriamo un elenco di parchi che hanno riaperto i battenti.

I Giardini di Ninfa

Il giardino di Ninfa in provincia di Latina resta uno dei luoghi più belli da visitare. Otto ettari di estensione che regalano ai visitatori con un migliaio di piante e fiori e piccoli ruscelli e rigagnoli che l’attraversano proprio come il fiume Ninfa. Una realtà che è stata realizzata per volontà di Gelasio Caetani nel 1921 e che è oggi è richiamo di numerosi turisti provenienti da ogni parte del mondo.

Giardini di Villa d’Este

Un altro esempio di bellezza senza tempo sono i Giardini di Villa d’Este a Tivoli. Bisogna tornare al 1572 per risalire alle sue origini. Un parco incantato fatto di giochi d’acqua e fontane realizzato da Pirro Ligorio che nella pianificazione del progetto ha voluto tenere in considerazione la pendenza del terreno creando dei terrazzamenti nei quali sorgono fontane alimentate dal fiume Aniene.

Giardini di Castel Trauttmansdorff

E per avere un saggio della bellezza della primavera e di varie specie di piante che si sono risvegliate con la stagione più mite è il caso di visitare i Giardini di Castel Trauttmansdorff a Merano. Un’area che si estende per dodici ettari circondata da montagne che è stata resa ulteriormente nota dalla principessa Sissi che aveva scelto questo parco come luogo nel quale trascorrere il tempo tra passeggiate e svago.

Parco Giardino Sugurtà

Verona, precisamente Valeggio sul Mincio, accoglie il Parco Giardino Sigurtà un bacino ricco di storia e natura che si estende per sessanta ettari e che in questi mesi assiste alla fioritura di oltre un milione di tulipani. Ma può contare anche sul Viale delle rose che dalla primavera a fine estate conta oltre 30mila rose oltre a piante acquatiche che fioriscono negli spacchi d’acqua presenti.

Villa Taranto

A Pallanza in Verbania c’è Villa Taranto con i suoi oltre mille esemplari di piante autoctone, e un’infinità di altre specie tra aree verdi e a corredo delle numerose aiuole. Tanti i luoghi di interesse: Valletta ad esempio e i giardini realizzati su terrazzamenti oltre a piccole cascate, il giardino d’inverno e il giardino palustre. Una realtà imponente il cui progetto è stato iniziato dal capitano Mc Eacharn nel 1931.

Parco del Castello di Pralormo

Torino ospita il Parco del Castello di Pralormo un feudo medievale risalente al XIII secolo, oggi uno splendido giardino che proprio nel mese di aprile vede la fioritura di 100mila tulipani e narcisi. Non solo fiori, tra i quali rose e peonie, ma anche cedri, pruni, tassi e aceri. Tutto a incorniciare il castello proprietà dei conti di Prolormo.