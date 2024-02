Quali sono i pro e i contro della friggitrice ad aria? Non avrete più dubbi

Se state pensando di comprare una friggitrice ad aria è il caso di esaminare i vantaggi e anche gli svantaggi di questo elettrodomestico, da qualche tempo, entrato di diritto a far parte degli accessori ai quali tanti italiani non intendono rinunciare.

Si potrebbe iniziare sottolineando che funziona come fosse un fornetto, viste le sue caratteristiche: distribuisce il calore in modo uniforme nelle pietanze in cottura. Un metodo che garantisce un risultato inatteso, visto che consentirà di mettere a tavola pranzetti gustosi, croccanti, ben cotti, ma non fritti e con l’utilizzo di un quantitativo di oli o condimenti estremamente ridotto.

Come funziona la friggitrice ad aria

La friggitrice ad aria permette la cottura dei cibi solo grazie all’elevata temperatura dell’aria che raggiunge i 180° e anche i 200°. Gli alimenti che solitamente eravamo abituati ad immergere nell’olio per ottenere gusto e croccantezza, raggiungeranno il medesimo risultato ma solo in quanto avvolti da aria bollente in maniera assolutamente uniforme. La funzione di questo elettrodomestico viene paragonata a quella di un forno ventilato, anche se per dimensioni necessita di minor dispendio di energia elettrica, in quanto i tempi di cottura si accorciano proprio per le dimensioni che ha, assai ridotte rispetto a qualsiasi forno.

Vantaggi e svantaggi della friggitrice ad aria

Sembra proprio che la friggitrice ad aria abbia una serie di vantaggi di non poco conto: risparmio energetico, cottura senza aggiunta di grassi, velocità di preparazione dei pasti, resa, capacità di mantenere inalterate le proprietà nutritive degli alimenti compreso dell’olio che viene utilizzato come condimento e, non in ultimo, le sue componenti possono essere inserite tranquillamente in lavastoviglie, viste le dimensioni estremamente ridotte. Di contro, se proprio vogliamo trovare dei difetti a questo elettrodomestico, c’è il fatto che non sarà possibile cucinare più cibi contemporaneamente come succede in un forno classico. Ma si tratta poi di una pecca di così grande rilievo?

Cosa si può cucinare con la friggitrice ad aria

Sta di fatto che può essere utilizzata per cucinare i piatti più disparati, dalle più comuni patatine e cotolette, al pollo, al pesce, ma anche verdure e non di meno dolci, oltre a poter essere usata per scaldare cibi già cotti. Le funzioni, pertanto sono davvero varie e sembra sopperire in tutto e per tutto all’uso del forno o della friggitrice classica.