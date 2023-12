Quali sono i supermercati più convenienti: la classifica 2023

In genere le festività di Natale rappresentano anche il periodo dell’anno nel quale si spendono più soldi, ma non solo per i regali da mettere sotto l’albero, anche per il cibo. È risaputo che le tavole italiane si imbandiscono di ogni genere di prelibatezza in occasione delle feste, ma la domanda che molti si pongono è: quale supermercato scegliere per avere un giusto equilibrio tra qualità e prezzo.

Supermercati più convenienti

Andiamo a scoprire insieme quali sono i negozi più convenienti, nei quali oltre a trovare tutto ciò di cui si ha bisogno si può contare anche su un certo risparmio di spesa. È stato Altroconsumo a svolgere uno studio attento sugli store alimentari che meglio rispondono alle esigenze degli italiani, soprattutto in un periodo di aumenti del costo della vita che rischiano di incidere anche sulla spesa di generi alimentari.

La classifica dei discount

Sicuramente se la priorità è il risparmio, allora bisogna scegliere un discount. Nonostante anche in questi ultimi i prezzi siano lievitati, restano molto più contenuti. In una classifica dei discount a detenere il primo posto, come quello più economico tra tutti c’è In’s, seguito da Aldi, DPiù, Eurospin.

Dove cercare prodotti di marca

Diverso è il caso in cui si mira al risparmio, ma cercando prodotti di marca. Allora a detenere il primato di questa classifica sono Esselunga e Famila Superstore, seguiti da Ipercoop, Pam e Spazio Conad. Ci sono, però, anche gli acquirenti che seppure cercano le marche, per alcuni specifici tipi di prodotti non fanno la differenza con quelli senza marchio. In quest’ultimo caso la spesa è possibile in Famila Superstore, Conad, ma anche all’In’s e al Lidl e all’Europsin.

In questo quadro si inseriscono, poi le città nelle quali si risparmia di più e quelle in cui i consumatori fanno una spesa inferiore rispetto alla media nazionale. Nel primo caso ci troviamo a Nord della nostra Penisola, nell’altro invece a Sud