Quali sono i vantaggi di aprire un conto corrente online?

Oggi sempre più italiani decidono di aprire un conto online, diverso dal tradizionale conto corrente che si può aprire in banca e poi gestire dall’home banking.

Questa scelta, infatti, comporta numerosi vantaggi dal punto di vista economico e pratico. Altro elemento fondamentale, specialmente per questa opzione, è il bassissimo livello di rischio rispetto al passato.

Aprire un conto corrente online può essere per voi una soluzione vantaggiosa, economica e semplice e all’interno di questo articolo scopriremo insieme il perché.

Quali sono i vantaggi di un conto corrente online?

Vediamo subito insieme quali sono i vantaggi dell’aprire un conto corrente online e perché, molto spesso, è una soluzione più conveniente rispetto ai conti correnti tradizionali.

In primo luogo abbiamo il canone annuo: è spesso e volentieri molto vantaggioso. Alcune banche permettono di avere, grazie all’apertura del conto online, un canone con zero spese annue.

Altre permettono di azzerare il canone, accreditando semplicemente lo stipendio.

Enorme vantaggio è quello di avere moltissimi servizi gratuiti inclusi nel conto corrente online. Un esempio può essere il prelievo gratuito, la carta di debito e i bonifici senza costi aggiuntivi. Questo vantaggio è da tenere in considerazione, specialmente quando diversi istituti di credito sul territorio applicano costi e tariffe su ogni tipo di servizio.

L’apertura del conto, inoltre, garantisce un enorme rapidità. È possibile aprire un conto corrente online dal proprio smartphone direttamente da casa, senza dover fare code interminabili e richieste di appuntamento estenuanti con le banche sul territorio.

Basterà inserire i propri dati, firmare il contratto e fornire i documenti di identità. La verifica viene fatta normalmente attraverso webcam o tramite SPID.

I due vantaggi per chi opera regolarmente con il proprio conto e fa investimenti

Il conto corrente online è inoltre particolarmente consigliato a chi fa numerose operazioni, come un titolare d’impresa.

Online, direttamente dallo smartphone in qualsiasi momento, è possibile disporre bonifici, pagare F24, ricaricare i telefoni aziendali e tenere sempre traccia di tutto.

Tutte le banche online hanno sviluppato applicazioni per smartphone molto efficienti, che ci permettono di fare tutte le operazioni appena citate e gestire i nostri investimenti.

Proprio quest’ultimo elemento e di pari importanza a quelli citati in precedenza: le migliori banche online ci permetto di depositare titoli, tenere traccia degli investimenti gestirli in massima sicurezza.

Conto online o conto corrente in banca?

Le differenze sono sostanziali e ci permettiamo di darvi un piccolo consiglio: se siete esperti nell’utilizzo dello smartphone, il conto corrente online vi permetterà di risparmiare il canone e moltissimi costi aggiuntivi, per avere tutto sotto controllo dal proprio telefono in ogni momento della giornata.

Questo vi permetterà di compiere ogni operazione senza recarvi puntualmente in banca su appuntamento e in ogni momento, anche dall’ufficio e da casa.

Per sapere quali possano essere i migliori conti online per la vostra situazione, vi consigliamo di leggere e approfondire questo articolo del sito carteconti.it sui migliori conti correnti online, per fare la scelta migliore e più consapevole per i vostri risparmi e la vostra impresa. Troverete moltissimi dettagli e tutto quello che vi serve sapere per scegliere la banca migliore, che possa fare al caso vostro.