Quando è la Festa della Mamma 2023? Data e perché si festeggia di domenica

La Festa della Mamma è una delle ricorrenze più sentite in Italia, tanto da essere considerata una festività nobile del nostro calendario. Questa importante data, per la sua tradizione, si festeggia ogni seconda domenica di maggio. Questa scelta del giorno, però, è cambiata solo recentemente: infatti, prima degli Anni 2000, tale ricorrenza si festeggiava puntualmente nella giornata dell’8 maggio. A differenza del passato, quest’anno invece si festeggerà Domenica 14 maggio 2023.

La Festa della Mamma: perché si festeggia la seconda Domenica di Maggio?

Come abbiamo visto, la ricorrenza legata alle “mamme d’Italia” non si festeggia sempre nello stesso giorno, a differenza della “Festa del Papà”, che invece ricorre storicamente al 19 marzo. Infatti, è stata decisa di trasformare questa festività in mobile, come attualmente lo sono la Pasqua e il Carnevale. La scelta di spostarla alla seconda domenica del mese di maggio, dopo quarant’anni di svolgimento nella data dell’8 maggio, è dettato dalla volontà dell’Italia a uniformarsi al calendario americano, che svolge tale ricorrenza proprio nel secondo weekend del mese di maggio.

Il Mother’s Day americano

Come tante festività italiane, anche la “Festa della Mamma” si è voluta uniformare all’uso e costume americano. Basti pensare come ciò sia ampiamente avvenuto anzitutto con Halloween e poi con Natale, dove proprio l’influsso statunitense ci ha portato a partorire la figura di Babbo Natale che porta i regali ai bambini (personaggio che trae ispirazione da San Nicola e che viene rivisitato nel Dopoguerra da Coca-Cola, da cui prende i colori del costume rosso e bianco). A tale calendario, però, ci sono nazioni che hanno voluto mantenere una propria data singolare in confronto al mondo: parliamo del Regno Unito, con i territori di Inghilterra, Scozia e Galles, che festeggiano la Mamma nella quarta domenica di Quaresima. Segue il Belgio, che lo festeggia l’ultima domenica di maggio. Poi ci sono i casi di Albania, Russia, Bulgaria, Macedonia, Romania, Moldavia, San Marino, Spagna, Portogallo e Argentina.