Quando è Pasqua 2023: giorno, come si calcola, quando chiuderà la scuola. Pasqua è una festa mobile che cade di volta in volta in un giorno diverso. Si calcola la domenica successiva al primo plenilunio dopo l’equinozio di Primavera. Quest’anno sarà il 9 aprile, preceduta come sempre dalla Quaresima.

Quando è Pasqua 2023?

Archiviato il Carnevale, la prossima festività in calendario è la Pasqua. Le due ricorrenze hanno qualcosa in comune: sono entrambe feste mobili, cioè di anno in anno hanno una data che cambia, che non è mai la stessa. Nel caso della Pasqua 2023, quest’anno sarà il 9 aprile, la prima domenica dopo la prima luna piena dell’equinozio di primavera. Per i cristiani, è una giornata importante perché è quella in cui si celebra la resurrezione di Gesù ed è preceduta dalla Quaresima.

Come suggerisce il nome, si tratta di un periodo di 40 giorni di digiuno, preghiera e penitenza, che porta appunto alla domenica pasquale. È diverso il caso della religione ortodossa, dove la Pasqua pure esiste e ricorda ugualmente la resurrezione, ma si celebra in una data diversa, perché si segue un altro calendario. In quel caso sarà il 16 aprile quest’anno. Il calendario pasquale si apre col Mercoledì delle Ceneri, che dà ufficialmente avvio alla Quaresima e dunque al periodo di preparazione verso la Pasqua.

Le giornate di Pasqua

Nello specifico troviamo tra le giornate pasquali:

22 febbraio: Mercoledi delle Ceneri;

26 febbraio: prima domenica di Quaresima;

5 marzo: seconda domenica di Quaresima;

12 marzo: terza domenica di Quaresima;

19 marzo: quarta domenica di Quaresima;

26 marzo: quinta domenica di Quaresima;

2 aprile: domenica delle Palme;

6 aprile: giovedì Santo (fine della Quaresima);

9 aprile: domenica di Pasqua;

10 aprile: lunedì dell’Angelo (Pasquetta).

La data della Santa Pasqua non è fissa, bensì mobile: cambia di anno in anno proprio come il Carnevale. Il calcolo viene fatto, per la Pasqua cristiana, seguendo il calendario lunare: cade la prima domenica dopo la prima luna piena dell’equinozio di primavera, in un periodo orientativamente compreso tra il 22 marzo e il 25 aprile. Non è sempre stato così.