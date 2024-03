Quante calorie contiene una fetta di colomba tradizionale? Il dato da non sottovalutare

Sta per arrivare l’appuntamento con un’altra festività che ci porterà ancora a volta a gustare una serie di prelibatezze. Pasqua, a parte il classico abbondante pranzo che riunirà le famiglie, è caratterizzata dalle uova al cioccolato, dalla pastiera e dalla colomba. Si tratta di dolci tipici dell’evento che non mancheranno di fare capolino sulle tavole degli italiani.

Resta, però, la paura di eccedere provocando conseguenze sulla linea e, per alcuni, anche sulla salute. A parte le pietanze tipiche della ricorrenza che prevedono il consumo di carni bianche, perlopiù capretto e agnello, sono i dolci a fare la parte del leone e non mancheranno le tavole imbandite con pastiere, uova di cioccolato e l’immancabile colomba.

I dolci di Pasqua: cioccolato e colomba

Se il cioccolato è un alimento prezioso, se consumato in modiche quantità, per il rilascio di endorfine che hanno il ruolo di tranquillanti naturali e regolamentano anche l’umore, bisogna comunque tenere a mente che si tratta di un dolce che fornisce 257 calorie per 50 grammi, nel caso in cui si tratti di cioccolato fondente; di 272 calorie per 50 grammi quando invece si tratti di cioccolato al latte.

La Colomba è la ‘regina’ di questa festa

Per molti, però, la tentazione più grande resta la colomba, la regina della Pasqua. In tanti aspettano con ansia questa festività per concedersi una trasgressione al consueto menù e gustare una fetta di questo dolce tipico delle festività pasquali. Simbolo della pace, la colomba è indubbiamente un dolce estremamente calorico, visto che il suo impasto è estremamente ricco. È per questo che sia per mantenere una linea invidiabile, sia per non incorrere in problemi di salute, specialmente per quanti soffrono di colesterolo, è opportuno un consumo moderato.

Quante calorie contiene una fetta di questo dolce

In questo periodo, in tanti si chiederanno quante calorie contiene una fetta di colomba. La risposta a questa domanda cambia a seconda che si tratti di colomba classica o farcita di creme o anche di cioccolato. Ma volendo esaminare l’impasto tradizionale, allora le calorie variano tra le 400 e le 500 per 100 grammi. Un apporto notevole. È per questo che i nutrizionisti consigliano di prediligere sempre e comunque prodotti freschi o comunque senza conservanti. Una libertà ogni tanto è consentita, se non si esagera non andrà, infatti, ad incidere né sulla linea né sulla salute.