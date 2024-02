Quante calorie si bruciano in 8 ore di sonno? Come calcolarlo

Quando decidiamo di perdere peso ci sottoponiamo a sedute di fitness o a corse e allenamenti estenuanti per cercare di consumare il maggior quantitativo di calorie possibili. Siamo convinti che l’unico modo per eliminare peso sia fare movimento fisico, senza sapere che anche quando dormiamo bruciamo calorie, perché qualsiasi attività, anche che non sia strettamente legata allo sport, ci porta a consumare calorie.

Anche durante il sonno si bruciano calorie

È bene sapere che durante il sonno utilizziamo energia che ci serve a digerire la cena, che ci occorre per riparare eventuali danni cellulari, nel caso in cui ad esempio si sia fatta attività sportiva durante il giorno e soprattutto nella fase Rem, una fase del sonno nella quale il nostro cervello è particolarmente attivo, in consumo si alza, al punto da bruciare glucosio, molto più del normale.

Anche per dormire occorre energia: quanta ne occorre?

Sfatata la convinzione che occorre fare movimento per consumare calorie, la domanda che ne consegue è: quante calorie bruciamo dormendo? Un quesito non facile al quale dare risposta, visto che sono diversi i fattori che hanno un ruolo determinante in questo calcolo: primo tra tutti il metabolismo di base in base che stabilisce qual è l’energia della quale il corpo ha bisogno durante il sonno, stiamo parlando di energia per la respirazione e per la circolazione sanguigna, e ovviamente tutto dipende anche dal peso. Maggiore è il peso, maggiore è il consumo energetico.

Durante il sonno si consumano meno energie

Ovviamente durante il sonno si consumano meno energie rispetto al resto della giornata. Se si dorme troppo si può avere la tendenza all’aumento di peso, in quanto non si svolge attività fisica; seppure è risaputo che anche chi dorme poco rischia altrettanto di ingrassare. Il sonno è una fase fondamentale della giornata, seppure è opportuno dormire le ore giuste per mantenere in buon equilibrio il proprio fisico, ma anche psicologico.

Quanto calorie si consumano in una notte di sonno

Ma allora quanto si consuma durante il sonno? Si può fare una stima approssimativa considerando un individuo in buono stato di salute dal peso di circa 60 chilogrammi, In questo caso viene stimato un consumo di calorie pari poco più di 50 all’ora. Nel caso in cui si dorma, come è giusto che sia, 8 ore a notte, si brucerebbero circa 400 calorie.