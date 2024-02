Quante volte a settimana si può mangiare il pesce? Quantità consigliata

‘ Mangiare il pesce fa bene’. Quante volte ci saremo sentiti ripetere questo mantra, pensando che fosse un modo di dire per convincerci a consumarne senza fare troppe storie. La verità, invece è tutt’altra: grazie al suo contenuto di fosforo, calcio e sodio, oltre agli Omega 3, il pesce rappresenta un grande alleato per la nostra salute.

I nutrizionisti sostengono che sia fondamentale mangiare pesce, alternando tra specie più magre e specie con maggiore contenuto di grassi. Il corpo umano necessita di entrambe e soprattutto l’OMS, Organizzazione mondiale della sanità, ne sottolinea l’importanza in relazione all’assunzione di Omega 3, visto che questi ultimi hanno la capacità di svolgere varie funzioni benefiche per la salute. Non solo contribuiscono a ridurre le malattie cardiovascolari, ma anche a diminuire la pressione sanguigna, favorendo, tra l’altro, l’attività cerebrale e cognitiva. I prodotti ittici rappresentano, pertanto, un nutrimento fondamentale sia per i bambini, sia per gli adulti svolgendo una serie di mansioni che vanno a sostenere la crescita assicurando una buona qualità della vita.

Il pesce è un alimento ricco di Omega 3

L’elenco di prodotti ittici che contengono Omega 3 è vasto: salmone, sgombro, aringhe, trote e tanti altri ancora. Se queste specie di pesci vengono sommati a specifiche verdure (anch’esse ricche di questa categoria di acidi grassi essenziali) come ad esempio: spinaci, lattuga, broccoli, cavolo verde, il risultato è di ricevere attraverso la dieta il giusto apporto di questi acidi ritenuti essenziali, gli omega 3 appunto…

Quante volte la settimana va consumato il pesce

Alla luce di queste considerazioni gli esperti suggeriscono di consumare pesce almeno due volte la settimana, ma volendo anche tre. Una eventualità per niente complicata da realizzare in un Paese come il nostro nel quale i prodotti ittici abbondano e sono reperibili anche a prezzi abbastanza contenuti, soprattutto quando la scelta verte sul pesce azzurro del quale i nostri mari sono estremamente ricchi.

Quali sono gli effetti benefici dovuti al consumo di prodotti ittici

Un pranzo a base di pesce, non solo va a soddisfare i tanti palati più raffinati che lo scelgono per il gusto esclusivo ed estremamente delicato, ma risponde anche al fabbisogno nutrizionale, garantendo il giusto apporto di proteine, vitamine, sali minerali, grassi insaturi (quindi buoni ndr) oltre ai preziosi Omega 3. Tutti elementi che messi insieme tutelano la salute del nostro organismo.