Quante volte a settimana si può mangiare l’uovo? Quantità da non superare

Le uova sono sempre presenti nelle cucine italiane. Possono rappresentare un pasto a sé, possono essere utilizzate come leganti per alcuni piatti, come le polpette, le cotolette, gli hamburger, e, non di meno, sono presenti anche in torte, biscotti e merendine preconfezionate. A conferma di un uso costante, sono uno degli alimenti più venduti anche a fronte di una crescita dei prezzi.

In tanti, allora si interrogano sul quantitativo di uova che sia opportuno consumare nella settimana per non creare problemi al nostro organismo. Una valutazione che, a questo punto, va fatta non solo in considerazione del consumo diretto di uova, ma anche di quello indiretto.

Quali sono le caratteristiche nutrizionali delle uova

Gli esperti nutrizionisti ritengono che si tratti di un alimento a basso contenuto energetico, ma ad alto contenuto di nutrienti. Contengono vitamina D e selenio e hanno un basso contenuto di grassi che, tra l’altro, sono quelli cosiddetti sani. Nel valutare, però, quante uova è opportuno mangiare in una settimana, bisogna tenere conto della situazione del singolo individuo. Analizzare, cioè, che tipo di alimentazione segue e che tipo di attività fisica svolge durante la giornata. Solo analizzata la situazione specifica è possibile fare una valutazione corretta.

Si può mangiare un uovo al giorno?

Se si sceglie di mangiare un uovo al giorno, ma a fronte di un’alimentazione ricca di frutta e verdura e priva di grassi saturi e zuccheri raffinati, allora anche gli esperti non hanno nulla in contrario, in quanto non dovrebbe comportare alcuno squilibrio. Anche se mangiarne più di uno, oppure associare al consumo di un uovo anche l’assunzione di merendine o altri prodotti che ne contengano, può – sempre secondo i nutrizionisti – rischiare di far male.

Cosa comporta mangiare le uova: comporta conseguenze dannone?

L’ideale, in generale, ritengono gli esperti sarebbe quello di mangiare quattro uova alla settimana. Anche se sono state superate le credenze secondo le quali il consumo di questo alimento provochi problemi di salute e, in particolare, cardiovascolari. Anzi, gli studi hanno accertato che da un corretto consumo delle uova possono derivare diversi benefici. Intanto sono dei regolatori del sistema nervoso e quindi regolamentano l’umore; contengono grassi saturi e proteine, quindi sono alleate della dieta; non contribuiscono all’aumento del colesterolo, anzi è stato accertato che il loro consumo aiuta arterie e cuore contenendo vitamina E, e acidi grassi essenziali.