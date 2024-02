Quanto costa 1 ora di lavatrice a quaranta gradi? Trucchi utili per dimezzare la bolletta

La lavatrice è un elettrodomestico indispensabile che si trova in tutte le case. Nessuno può fare a meno di lavare capi di abbigliamento e biancheria quasi quotidianamente, ma ovviamente, questo utilizzo costante rischia di gravare pesantemente sulla bolletta dell’energia elettrica. Come fare per cercare di risparmiare?

Alcune semplici regole per risparmiare sulla bolletta

Nonostante lo scetticismo di qualcuno, la possibilità di risparmiare esiste, ci sono alcuni piccoli accorgimenti da tenere a mente per evitare di trovarsi di fronte a spese eccessive. Analizzeremo una ad una tutte le regole per il risparmio energetico della lavatrice. Ecco cosa bisogna tenere presente quando si ha a che fare con la nostra lavatrice:

Intanto scegliere l’elettrodomestico giusto è la prima cosa. Occorre optare per una lavatrice che appartiene a una classe energetica elevata, così da garantire un risparmio di corrente elettrica.

Non avviate il lavaggio se non l’avete ben caricata. È opportuno, infatti, che sia sempre a pieno carico, seppure non stracarico per non avere altro tipo di problemi, per evitare di accenderla per pochi indumenti, andando a spendere soldi inutili.

È opportuno lavare a basse temperature. In genere, trattandosi di capi d’abbigliamento non logori, non servono lavaggi a 90 gradi, basta impostare a 30, massimo 40 gradi. In questo caso il risparmio è doppio, in quanto non solo si consumerà meno corrente, per quando i vestiti non saranno consumati dall’eccessivo calore e i ripetuti lavaggi.

Può sembrare secondario, ma una corretta pulizia dell’elettrodomestico garantisce un basso consumo. È, quindi, opportuno pulire la vaschetta, la guarnizione e il filtro, avendo attenzione per il calcare che rischia sempre di provocare danni oltre a un cattivo funzionamento della lavatrice.

Quanto costa un lavaggio a 40 gradi

Una volta che si tengono a mente queste semplici regole è possibile lavare la biancheria tranquillamente senza temere di ricevere una bolletta da capogiro. Ma se vogliamo essere ancora più precisi, possiamo andare a scoprire nel dettaglio a quanto ammonta la spesa di un’ora di lavatrice impostata a una temperatura di 40 gradi.

Le spese nel dettaglio

A pieno carico, se impostata per un lavaggio a una temperatura di 40 gradi viene stimato un consumo pari a circa 0,68 hWh. All’energia elettrica consumata, vanno poi sommate le spese dei detergenti e di eventuali anticalcare da sommare per tutelare ancor più il nostro elettrodomestico, per raggiungere una cifra approssimativa che si aggira sotto i 50 centesimi a lavaggio.