Quanto costa un caffé in centro a Roma? Prezzi

Roma è una delle città italiane più visitata da italiani e stranieri. E, soprattutto, chi arriva in Italia per la prima volta ha la curiosità di assaggiare una delle bevande che rendono la nostra Nazione unica: l’espresso.

Non solo luoghi d’arte, ma anche cucina, caffè a cappuccino rendono la città Eterna un luogo appetibile ai turisti che non mancano di concedersi una pausa alle lunghe passeggiate in giro per la Capitale per consumare un buon espresso. I bar prescelti sono solitamente quelli del centro, d’altra parte è l’area nella quale si trovano i luoghi storici e artistici di principale interesse, ma anche i più rinomati negozi se ci si vuole cimentare anche nello shopping.

Tra una gita turistica e un giro per i negozi sono in tanti a fermarsi per un caffè

E allora tra una gita turistica e qualche acquisto nei più noti negozi di via del Corso diventa quasi necessario fermarsi per gustare un caffè, seduti comodamente, magari sotto un gazebo, in un localino suggestivo del centro storico. Un momento di relax e anche un’occasione per vivere a pieno le caratteristiche della città, godendosi il panorama e il via vai, in compagnia di compagni di viaggio o con amici conosciuti al momento. D’altro canto, sappiamo bene che i romani, quelli veraci, sono veri e propri compagnoni e quando vedono turisti diventano estremamente affabili e accoglienti.

Quanto costa un caffè a Roma?

La domanda è: quanto costa un caffè in centro a Roma? Un quesito al quale non è facile dare una risposta precisa, dipende dal locale scelto. Insomma la spesa potrebbe, in alcune occasioni, risultare anche molto alta, vuoi per la location, vuoi per il servizio offerto, vuoi anche per il tipo di miscela che il bar ha deciso di mettere a disposizione dei propri clienti. Senza considerare che, a tutte queste valutazioni, ne va aggiunta un’altra: la crisi economica che ha indotto i commercianti a far levitare i prezzi.

Prezzi estremamente variabili

Seppure alla luce di queste valutazioni, i prezzi per un caffè a Roma sono estremamente variabili. C’è chi si si è trovato ‘vittima’ di un esercizio commerciale estremamente esoso e, al momento del pagamento, di fronte allo scontrino, è rimasto senza parole, constatato che il caffè consumato in piazza del Popolo gli era costato la bellezza di 5.50 euro, ma c’è anche chi, abituato a ‘smanettare’ su internet prima di sedersi comodamente a un tavolino del centro, si documenta sui prezzi e allora è possibile anche gustare un ottimo caffè a un pezzo più contenuto: 1.50 euro, come è nella media di tutte le città italiane.