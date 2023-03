Quanto guadagna la squadra di Serie A che vince lo scudetto? Montepremi

Quanto guadagna la squadra di Serie A che vince lo scudetto? La domanda desta non poca curiosità soprattutto in considerazione della posizione favorita del Napoli che appare essere lanciatissimo verso la conquista dell’ambito titolo. Iniziamo subito col dire che il lauto montepremi – distribuito secondo il posizionamento finale delle squadre nella classifica di Serie A – stabilito dalla lega calcio per questa stagione è pari a 162 milioni di euro, dal quale è però escluso il paracadute, il ‘tesoretto’, per le squadre retrocesse.

Il montepremi e la ripartizione in base alla classifica finale di Serie A

Ma quanto incassa ogni singolo club calcistico in base alla sua posizione finale in classifica? Ed ancora, a quanto ammonta la cifra che la squadra vince portandosi a casa l’ambito scudetto? Il montepremi, derivante da quanto incassato tramite la cessione dei diritti televisivi, è pari a 162 milioni e sarà distribuito ai 20 club in base al loro posizionamento nella classifica finale di Serie A. Ecco com’è ripartito il montepremi:

23,4 milioni;

19,4 milioni;

16,8 milioni;

14,2 milioni;

12,5 milioni;

10,9 milioni;

9,3 milioni;

8,3 milioni;

7,4 milioni;

6,3 milioni;

5,5 milioni;

5 milioni;

4,6 milioni;

4,1 milioni;

3,6 milioni;

3,2 milioni;

2,8 milioni;

2,2 milioni;

1,6 milioni;

0,9 milioni.

Determinata la ripartizione del ricco montepremi, vediamo adesso a quanto ammonta la vincita dello scudetto. Chi si aggiudicherà l’ambito titolo di campione, in Italia, si assicurerà la bella cifra di 33.4 milioni di euro! Montepremi senza dubbio elevato ma che rispetto alla Premier League inglese e alla Bundesliga appare inferiore.

Il ‘tesoretto’ per le squadre retrocesse

Possiamo parlare di un vero e proprio tesoretto extra, che infatti non è contemplato nei 162 milioni pocanzi menzionati, quello che viene garantito alle tre squadre che retrocedono in serie B e dove, solitamente, gli introiti televisivi sono più bassi. Ecco come viene ripartita la somma: 25 milioni per le quadre che sono da tre anni in Serie A o squadre in Serie A in tre delle ultime quattro stagioni, 15 milioni per i club che sono da due anni in Serie A o in Serie in A in due delle ultime tre stagioni ed, infine, 10 milioni per le squadre che sono da un anno in Serie A.