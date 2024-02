Quanto si paga al mese in una RSA? A quanto ammonta la retta mensile

Purtroppo non sempre quando si va avanti con gli anni si ha la possibilità di restare a vivere nella propria casa. Capita spesso che per motivi di salute ed esigenze di sicurezza gli anziani siano costretti a rivolgersi a strutture qualificate dove trascorrere gli ultimi anni della propria vita.

Ci sono strutture preposte ad accogliere esponenti della terza età, offrendo loro un clima familiare, accogliente, sereno e con tutti i comfort necessari. Ma in questo caso si parla di casa di riposo nella quale gli ospiti, ancora pienamente autosufficienti, condividono tra loro la quotidianità, quasi a formare una grande famiglia, ma con il supporto di personale specializzato che li accompagna nelle esigenze di vita e risponde al loro fabbisogno.

Gli anziani con bisogno di cure costanti possono necessitare di ricovero in Rsa

Diverso è ne caso in cui l’anziano ospite abbia necessità di cure costanti. In questo caso sarà necessario il ricovero in Rsa, Residenze sanitarie assistenziali, dove gli verrà garantita un’assistenza specialistica continua. Si tratta di strutture che hanno lo scopo principale di rispondere a tutte le esigenze degli ospiti che presentano problemi di salute, sia che si tratta di malattie fisiche sia che si tratti di problemi psichici. Le Rsa, grazie al personale sanitario specializzato, hanno le competenze per accudire gli anziani offrendo loro tutte le attenzioni mediche e umane delle quali hanno bisogno, evitando spesso di lasciarli in balia di loro stessi, in solitudine.

Decisione difficile quella di rivolgersi a Residenze sanitari assistenziali per i propri cari

Una decisione quella di rivolgersi alle Residenze sanitarie assistenziali che molto spesso viene presa dai familiari degli anziani che, per esigenze del proprio caro, o anche per impegni non sono in grado di garantire la giusta assistenza di cui hanno bisogno. Una scelta sicuramente non facile, ma molte volte l’unica per assicurare al paziente una buona qualità della vita.

Difficoltà morale ed economiche

Spesso, però, la decisione del ricovero in questo tipo di strutture sanitarie spetta ai familiari dell’anziano, figli o a volte nipoti si trovano costretti a fare questa scelta per niente facile, valutandola come la più sicura in termini di salute e assistenza. Anche se nasce un altro tipo di problema: il costo mensile. Si tratta di spese importanti che variano anche in base alle esigenze dell’ospite. Il prezzo può partire da un minimo di 1.700 euro e salire a minimo di oltre i 1.850 euro nel caso in cui l’anziano non sia autosufficiente. Sono prezzi base che variano a seconda dei servizi offerti