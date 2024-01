Quanto spesso si dovrebbero cambiare le lenzuola? Cosa può succedere se non lo si fa

Cambiare le lenzuola è, per molti, un atto meccanico. Un compito da assolvere a cadenza fissa che, per quanto fastidioso, sappiamo che va fatto. D’altro canto trascorriamo a letto un terzo della nostra vita e con noi, nel nostro letto portiamo: cellule morte, sudore e tutto ciò che si deposita nel corso della giornata sia sul letto sia sul pigiama.

Una routine che garantisce la salute nostra e dei nostri cari

Insomma, per quanto possa sembrare una routine seccante, cambiare le lenzuola, è anche una condizione necessaria per garantire la nostra salute e quella dei nostri cari. Entrare in un letto non igienicamente a posto, può comportare anche una serie di conseguenze da non sottovalutare. Non in ultimo può essere causa di allergie, crisi asmatiche e anche sfoghi di pelle. D’altro canto i cosiddetti funghi trovano terreno fertile tra l’umidità del nostro sudore, così come non bisogna sottovalutare che gli acari della polvere nelle nostre cellule morte trovano il loro cibo ‘preferito’.

Necessario rispettare tempi precisi nel cambio delle lenzuola

Sicuramente un preambolo che crea anche un certo senso di disgusto. Ma una verità assoluta che ribadisce anche la necessità di rispettare tempi precisi nel cambio delle lenzuola, per non andare a intaccare la nostra salute. Sarà anche una scocciatura, un peso, un fastidio non da poco e non solo per il fatto che ci si trova costretti a rifare ex novo il letto, invece che aggiustarlo velocemente per riprendere le attività che vengono considerate più rilevanti della nostra giornata, ma anche per tutte le problematiche legate all’asciugatura, soprattutto nelle giornate piovose. Ma per quanto noioso e seccante si tratta di un atto dovuto che non va assolutamente sottovalutato. Ma, allora, ogni quando va fatto?

I medici sottolineano che nel letto si accumula ‘sporcizia’

I medici spiegano che per tutelarci e salvaguardare soprattutto coloro che soffrono di allergie respiratorie o della pelle, è opportuno cambiare le lenzuola almeno una volta a settimana. Per quanto sarebbe altrettanto prezioso procedere al cambio della federa dei cuscini che è a diretto contatto con il viso e che raccoglie tutto il grasso del cuoio capelluto. Anche la federa diventa, infatti, ricettacolo di ogni tipo di sporcizia, raccogliendo non solo olio dei capelli, polvere, forfora, ma anche sebo e cerume. Anche in questo caso, pertanto, sarebbe opportuno un cambio delle federe almeno una volta a settimana. Tutto a garanzia della salvaguardia della salute nostra e dei nostri familiari