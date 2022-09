Quarta Repubblica, anticipazioni puntata 5 settembre 2022: temi e ospiti di stasera in tv

Dopo il debutto della scorsa settimana, torna l’appuntamento imperdibile del lunedì sera con Quarta Repubblica, il programma di attualità di Rete 4 condotto dal giornalista Nicola Porro.

Giulio Tremonti e Mariolina Castellone a Quarta Repubblica

Questa sera l’ex ministro dell’economia Giulio Tremonti (candidato con Fratelli d’Italia) e la capogruppo al Senato del Movimento Cinque Stelle Mariolina Castellone si confronteranno sui temi di più stretta attualità, dalla crisi del gas al caro energia, a venti giorni dalle elezioni politiche.

I servizi di stasera

Tra i temi della puntata: gli sviluppi del caso aperto dal video della lite di Frosinone per cui Albino Ruberti si è dimesso da capo di gabinetto di Gualtieri e gli attacchi di artiste e femministe alla leader di FdI Giorgia Meloni. Ma non solo. Andrà in onda anche il servizio sulle ripercussioni dell’aumento delle bollette sugli ospedali, poi verrà lasciato spazio a un reportage da Porto Venere dove dal 1970 è in funzione un rigassificatore.

Chi sono gli ospiti

Tra gli ospiti: la deputata di Forza Italia Matilde Siracusano, i giornalisti Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Pietro Senaldi, Federico Rampini, Daniele Capezzone, Camillo Langone, Camilla Conti. E ancora, ci saranno il magistrato Alfonso Sabella, l’esperta di lavoro autonomo Emiliana Alessandrucci, il consulente del settore energetico Antonio Rizzo, l’attore e scrittore Moni Ovadia, suor Anna Monia Alfieri e Hoara Borselli. Non mancherà il punto di vista di Gene Gnocchi.