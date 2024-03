Queste 5 app sono pericolose, disinstallatele subito dal vostro smartphone: ti rubano l’identità

Anche le truffe si sono adeguate ai tempi e oggi il rischio di essere vittime di raggiri si concretizza online. L’attenzione non è mai troppa, soprattutto quando c’è il pericolo oggettivo di incappare in email finalizzate al furto di dati sensibili. Purtroppo si tratta di una minaccia che può concretizzarsi anche con l’uso di app apparentemente innocue.

Capita spesso che vengano inviate email nelle quali si chiede di seguire un iter particolare, per ‘fare amicizia’, per ottenere un’agevolazione e per mille altri appetibili motivi. Questo è davvero uno di quei casi nei quali occorre prestare attenzione. È opportuno, ove non conosciamo la natura del messaggio e il suo mittente, evitare di rispondere o cliccare su eventuali link e soprattutto fornire dati sensibili. Si tratta di consigli che arrivano direttamente dagli esperti della Polizia Postale che troppo spesso si trovano a dover intervenire a tutela di vittime di truffe online.

Ci sono troian che riescono ad acquisire dati sensibili della vittima

Esistono, come detto, però, anche alcune app poco sicure che si trovano anche all’interno del Google Play Store e dell’App Sore di Apple. Tra i più pericolosi c’è sicuramente ‘Anatsa’, un troian bancario che infetta i dispositivi delle vittime fino a riuscire a risalire ai loro dati bancari. Il malware si è diffuso velocemente in diverse nazioni creando il panico. Occorre tenere presente che le app ‘incriminate’ sono:

Phone Cleaner (file explorer – com.volabs.androidcleaner)

PDF Viewer (file explorer – com.xolab.fileexplorer)

PDF Reader (visualizzatore ed editor – com.jumbodub.fileexplorerpdfviewer)

Pulitore del telefono: File Explorer (file explorer – com.appiclouds.phonecleaner)

Lettore PDF (file manager – com.tragisoap.fileandpdfmanager)

Ma Google è intervenuto prontamente per eliminare queste applicazioni, per chi ancora le avesse è opportuno che proceda immediatamente all’eliminazione.

Sono anche altre le app pericolose: Joker, Facestealer e Coper

Nel tempo gli esperti hanno individuato un’altra serie di app pericolose reperibili sempre su Google Play. Si tratta di Joker, Facestealer e Coper, anche in questo caso malware che prendono di mira i conti correnti bancari dei fruitori. Joker è il più rischioso, anche a causa della sua capacità di modificarsi, così da rendere difficile l’individuazione. Ha la capacità di rubare messaggi di testo e iscrivere gli utenti a servizi Whatsapp a pagamento. Facestealer, invece, ha la capacità di rubare le credenziali di Facebook, mentre Coper riesce a prendere il controllo sul dispositivo e arrivare a sottrarre informazioni utili per risalire ai dati bancari e rubare denaro.