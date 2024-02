Questo trucco ti scalda i piedi più di una stufa e non devi spendere 1 euro

L’inverno comporta un abbassamento delle colonnine di mercurio e le persone che hanno una maggiore sensibilità al freddo, devono fare i conti con questa costante sensazione che, troppo spesso, provoca quasi un dolore fisico, oltre a un profondo senso di disagio e stress.

Chi è ipersensibile al freddo, deve affrontare soprattutto il fastidio di avere spesso mani e piedi freddi. E quando i piedi sono freddi si fa fatica a recuperare calore anche nel resto del corpo. Ma un rimedio c’è. Un metodo sorprendente che riuscirà a proteggere le vostre estremità anche a temperature ben al di sotto dello zero. Tutto quello che serve è un oggetto che nella maggior parte delle case finisce nella spazzatura. Il procedimento per ottenere un oggetto prezioso è facilmente reperibile e altrettanto semplice da realizzare.

Il rimedio che tutti abbiamo a portata di mano, ma che finisce tra i rifiuti

Quasi tutti consumano bevande, che sia latte o succhi di frutta o anche vini che si trovano in contenitori di tetrapak. Ebbene è arrivato il momento di non buttare questo contenitore. Una volta consumata la bevanda, lavate bene il contenitore e tagliate a metà la scatola. Otterrete un rettangolo dalla scatola che andrà, ancora una volta, tagliata a metà. A questo punto tirate fuori dalle vostre scarpe la soletta e poggiatela sui rettangoli di tetrapak tagliandone ora il contorno così da realizzare una sorta di soletta in tetrapak.

Come si utilizza

Una volta fatto questo, togli la soletta da dentro scarpe o stivali e metti il tetrapak ritagliato con la pellicola rivolta verso l’alto, solo dopo rimetti la soletta che avevi tolto. Grazie a questo metodo fatto in casa, avrete modo di constatare, che il vostro piede tratterà perfettamente il calore, impedendo al freddo di penetrare nella suola. Il risultato sarà sorprendente e soprattutto a costo zero. Vale davvero la pena di provare…

Ma questo rimedio può essere utilizzato anche per le pantofole. Spesso, infatti, anche quando siamo in casa abbiamo i piedi freddi e cerchiamo fonti di calore, che sia il camino o un termosifone per cercare di far salire la temperatura alle nostre estremità. Beh, anche in questo caso, il rimedio è sempre lo stesso, basta realizzare una soletta di tetrapak da inserire all’interno delle ciabatte e il freddo ai piedi sarà solo un brutto ricordo.