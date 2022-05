L’oro è un metallo prezioso che dagli antichi egizi è ricercatissimo e che ha un valore economico importantissimo. Come mai però? La verità è che non esistono grandi scorte di oro, cioè a livello naturale esso è presente in alcuni giacimenti e per trovarlo è necessario scavare o cernere la terra.

Occorre un grande lavoro per riuscire a trovare questo metallo. La scarsa presenza dona, in base alle attuali regole di commercio, una forte domanda e un aumento del prezzo. Il discorso è molto semplice: quello che è in poca quantità, costa molto.

Ora noi stiamo riducendo all’essenziale il motivo del forte interesse dell’oro da parte dei mercati, ma è proprio questo il sunto che permette di avere una quotazione molto alta. Tuttavia questo non vuol dire che l’oro ha un valore stabile, anch’esso è sottoposto ad una serie di variazione.

La Quotazione dell’oro varia in base all’andamento del mercato economico, della disponibilità e di tanti altri fattori che possono quindi aumentare il suo valore economico oppure diminuirlo.

Perché la quota oro sale e scende?

Vediamo come mai la quota dell’oro sale e scende. Il motivo per cui può scendere è una nuova scoperta di un nuovo giacimento. Ciò è capitato nel 2015 quando circolava la fake news che era stato scoperto una nuova vena aurifera di grande quantità. In 3 mesi la notizia è arrivata ai mercati economici e c’è stato un crollo di circa 28% del valore corrente.

Non appena eseguito il controllo e si è scoperto che non era vero, ecco che esso è aumentato del 32%.

Alle volte basta molto poco per avere una perdita economica quando si ha intenzione di investire in determinati settori, ma questo è il gioco delle quotazioni.

Abbiamo visto che poi l’oro è rimasto con un prezzo fisso durante la pandemia, come mai? Il blocco economico ha realmente spaventato perché le attività economiche non erano in grado di trovare un “futuro” perché il pianeta si è bloccato totalmente. Questo ha stabilizzato il prezzo dell’oro che è rimasto nella voce “settore del lusso”, molto apprezzato dagli investitori e dalle banche.

Sono oltre 30 anni che l’oro continua ad essere rivalutato e di conseguenza questo porta ad avere un materiale che è effettivamente molto, ma molto importante perché lo si considera un bene rifugio.

Un bene rifugio che può perdere valore

Attenzione che non diciamo che comunque l’oro rimanga un bene con valore invariato oppure che è destinato a salire. Ora, con la guerra in corso, si è notato che c’è una predita dell’oro perché l’economia è compromessa da una guerra in una Nazione che è parte integrante dell’economia mondiale.

Rimane sempre un bene rifugio, ma che ha una quotazione che varia. Se volete far fare una perizia dei beni e ori di famiglia o di altro che è in oro, potete chiedere una valutazione esclusivamente a dei professionisti. Per esempio a dei rivenditori di compro e acquisto oro oppure ad dei gioiellieri. Un servizio gratuito che però chiarisce quello che è il valore economico corrente dell’oro.