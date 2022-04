Ramadan 2022, inizia oggi il digiuno sacro: cos’è e quanto dura

Inizia oggi il periodo del Ramadan, ovvero il digiuno ritenuto sacro dai Musulmani. Si tratta di uno dei capisaldi dell’islam e prevede l’astensione ad esempio dal cibo, ma anche dai rapporti sessuali, fino al tramonto. Scopriamo dunque più da vicino questa credenza e vediamo quali sono le date per il 2022.

Le origini e il significato

Il Ramadan cade il nono mese dell’anno e ha una durata di 29 o 30 giorni in base all’osservazione della luna crescente. Secondo la pratica islamica, il Ramadan è il mese in cui si pratica il digiuno (Sawm), in commemorazione della prima rivelazione del Corano a Maometto.

Questa ricorrenza annuale è considerata uno dei Cinque Pilastri dell’Islam. Nel mondo è conosciuto soprattutto per il digiuno che devono osservare i fedeli e che fu reso obbligatorio durante il mese di Sha’ban nel secondo anno dopo la migrazione dei musulmani da La Mecca a Medina. Al termine del ramadan, viene celebrato lo “Id al-fitr” che significa “festa dell’interruzione del digiuno” ed è detta anche la “festa piccola” (id al-saghir).

Quanto dura, le date di quest’anno

Il calendario islamico è composto da 354 o 355 giorni (10 o 11 giorni in meno dell’anno solare) quindi il mese di Ramadan ogni anno cade in un momento differente dell’anno solare e quindi man mano retrocede, fino a cadere in una stagione diversa. Quest’anno il Ramadan inizia oggi, sabato 2 aprile 2022 e terminerà il 2 maggio. Lo scorso anno invece era stato tra il 13 aprile e il 12 maggio.

Le regole del Ramadan e chi non è tenuto ad osservarle

Le disposizioni religiose prevedono che siano le persone adulte ad osservarlo. L’eccezione è rappresentata da quanti sono in età avanzata, in gravidanza, in allattamento, diabetici o malati terminali oppure durante le mestruazioni. Come detto in apertura non c’è solo l’aspetto del mangiare nei precetti da osservare. In questo periodo, dall’alba al tramonto, i fedeli non possono neanche bere e devono astenersi dalle pratiche sessuali, dal fumare, dalle imprecazioni o calunnie. Nel corso della giornata vengono recitate preghiere e compiute azioni di beneficenza.

