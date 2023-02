Ravvivare il rapporto di coppia: ecco come

L’amore è il sentimento più nobile, quello che unisce due persone e crea, non di rado, un legame indissolubile che può durare per l’eternità. La vita di coppia, però, non è sempre semplice, in particolar modo se il rapporto è di lunga durata. E’ inevitabile, infatti, che la routine quotidiana prenda il sopravvento, che tutto diventi “standardizzato” e venga meno quella “voglia di stare insieme” dei primi momenti.

Secondo diversi studi, la routine è il principale motivo per cui la coppia “scoppia”: tutto diventa ripetitivo, stancante, scontato e finamai banale. Il rientro a casa, in questi casi, viene vissuto quasi con noia, distacco, senza quel genuino entusiasmo dei tempi che furono. Prima di “alzare bandiera bianca”, se si vuol cercare di non buttare alle ortiche gli anni trascorsi col partner, è inevitabile provare a mettere in campo tutte quelle azioni che possono ridare entusiasmo e vigore al rapporto.

Un weekend fuoriporta per rompere la routine quotidiana

Tutti noi, chi più chi meno, ripete quotidianamente svariate azioni, come – ad esempio – recarsi sul luogo di lavoro, fare la spesa nello stesso giorno della settimana, etc. etc. Anche il rapporto di coppia, in tal senso, vive di gesti ripetuti, di una quotidianità priva di novità che lo possano rendere interessante e sono la causa principale del lento logorio di un rapporto.

E’ necessario, quindi, trovare soluzioni in grado di evitare ciò accada. Il primo consiglio che vi forniamo, all’apparenza scontato, è quello di concedersi un weekend fuoriporta, cercando di condividere col partner il luogo dove poter trascorrere tre giorni in assoluta simbiosi. A tal proposito, un fine settimana in una SPA potrebbe essere di grande efficacia per il benessere psico-fisico individuale e, conseguentemente, della coppia.

Non tutti, però, amano effettuare una breve vacanza per immergersi nei benefici, seppur molteplici, di qualche centro benessere o termale. L’Italia, in tal senso, è davvero ricca di opportunità e di bellezze che tutto il mondo ci invidia: perché, quindi, non concedersi un weekend in qualche città d’arte, meglio ancora se il contesto risulta particolarmente romantico?

Due località, meglio d’altre, sanno coniugare bellezza e romanticismo come nessun’altra al mondo: Firenze e Venezia. Ci sono persone che, pur di trascorrere qualche giornata in queste città, sono disposti ad arrivare dall’altro parte dell’Oceano. Noi italiani, quindi, dobbiamo ritenerci particolarmente fortunati a disporre delle due città che, per antonomasia, sono accostate alla parola “amore”, senza dimenticare altre località come Verona e Roma.

Come ravvivare l’intimità della coppia

Se si vuole trascorrere un week-end particolarmente romantico in una località di grande fascino e bellezza, di conseguenza, non mancano certo le opportunità all’interno del nostro paese, che possono risultare di grandissimo supporto nel ritrovare quell’intesa di coppia che, la stancante routine quotidiana, rischia di incrinare in modo alquanto significativo.

Non sempre, però, i problemi della coppia si annidano nel poco tempo libero da dedicare a sé stessi. Capita, infatti, che l’intesa sessuale venga meno, il desiderio di stare insieme nell’intimità sia messo a dura prova dall’incedere del tempo, nemico storico per rendere sempre “viva e vegeta” l’intesa sotto le coperte.

Anche in questo caso, inutile negarlo, la ripetitività è un fattore decisamente “nemico” della coppia, che contribuisce, non di rado, a far sì che uno dei membri della coppia, se non entrambi, volgano le loro attenzioni altrove alla ricerca di quelle emozioni che non trovano più col proprio partner. Per far sì che ciò non avvenga, è indispensabile mantenere vivo il rapporto e la tensione sessuale, cercando di renderlo interessante, piacevole e, soprattutto, ricco di novità stuzzicanti.

Nel mondo, sono centinaia di migliaia le coppie che ricorrono al mondo dei sex toys come vibratori e strapon per ravvivare il rapporto della coppia, giocattoli erotici che possono creare una vita sessuale interessante e stuzzicante. Non stupisce, quindi, che siano tra gli articoli più venduti online, decisamente graditi sia dal pubblico maschile che femminile.