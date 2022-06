Recinzioni in giardino: idee e consigli

Possedere un giardino o uno spazio esterno è una vera e propria fortuna, tuttavia presuppone che questo sia recintato correttamente sia per garantire la sicurezza delle persone che vivono all’interno dell’abitazione sia per stare a riparo da occhi indiscreti.

Tuttavia, utilizzare una rete solida ed efficiente è importante non solo per le case ma anche per altri luoghi privati, come ad esempio un frutteto, un campo o un bosco limitato nel suo perimetro, in modo che sia chiaro che il transito è consentito esclusivamente al proprietario.

Il primo passo da compiere è quindi quello di rivolgersi a una ditta seria, che posa illustrare l’ampio ventaglio di soluzioni a disposizione che offre il mercato, come ad esempio Retissima, che si avvale di un team di esperti sempre aggiornati sulle ultime tendenze del settore.

Sarà possibile richiedere una consulenza senza impegno, che garantirà allo spazio in questione la privacy necessaria, mettendolo al riparo dai malintenzionati.

Perché optare per una rete di recinzione

Le reti di recinzione sono essenziali per definire la proprietà privata, presentando una serie di vantaggi dal punto di vista della suddivisione del territorio.

Nel caso ad esempio di un campo o di un frutteto, è opportuno comprendere dove finisce lo spazio di una persona e inizia quello dell’altra, e lo stesso discorso vale anche per le abitazioni a schiera.

Inoltre, la rete permette di intravedere quello che accade all’interno, optando per una maglia più o meno stretta a seconda della visibilità che si desidera dare all’esterno.

Sarà impossibile valicare il limite ma allo stesso tempo la luce potrà penetrare dall’esterno e garantire una migliore visuale al giardino.

Inoltre, la recinzione è indispensabile anche per preservare la privacy dei membri della famiglia, come ad esempio i bambini piccoli oppure gli animali domestici, che possono così godere dello spazio verde in tutta tranquillità.

Quali sono le reti realizzate da Retissima Srl per i propri clienti

Le reti moderne godono di una grande varietà di sfaccettature, poiché possono essere realizzate in materiali differenti e avere una maglia più o meno larga a seconda della collocazione e delle esigenze.

In particolar modo, il ferro è l’elemento maggiormente utilizzato, poiché capace di sopportare al meglio l’usura del tempo e le sollecitazioni, anche le intemperie che spesso di abbattono sul cancello. L’azienda utilizza solo materiali top di gamma, lavorati con sostanze antiruggine e umidità, così che possano mantenere la struttura solida negli anni senza richiedere una particolare manutenzione.

In alternativa, altrettanto valida è la recinzione in legno, ideale per interni di pregio e per un effetto maggiormente accogliente all’interno della casa.

Se l’alluminio e il ferro sono perfetti per realtà industriali, capannoni, magazzini, campi o frutteti, questa seconda variante è adatta alle abitazioni signorili, soprattutto per segnare il perimetro di delimitazione tra un appartamento e l’altro.

Quali sono i servizi offerti da Retissima.it

Se deciderai di affidarti a un esperto del settore, sarai accolto in un clima di professionalità e per prima cosa verranno ascoltate le tue esigenze, valutando la tipologia di spazio da recintare e la soluzione migliore in base a diversi parametri.

Uno di questi è il budget a disposizione, che determina l’impiego del ferro e del legno e le rifiniture che vengono fatte della recinzione e dell’eventuale cancello.

Oltre alla scelta del modello ideale alla situazione, si procederà con la selezione del materiale e un’accurata progettazione, poiché Retissima ci tiene a realizzare una soluzione ad hoc per ogni cliente, abbandonando le classiche composizioni standard a favore di idee innovative che si prestano alla location per durare a lungo negli anni.

Prima di eseguire ogni tipo di opera, una squadra provvederà a un accurato sopralluogo direttamente sul posto, così da stabilire lo stato di fatto e valutare la fattibilità dei vari progetti che sono sul tavolo.

Solo a questo punto sarà possibile ottenere un accurato preventivo di spesa, che tiene conto dei materiali impiegati, delle finiture e delle ore di lavoro necessarie per cementare i pali e installare la rete che è stata scelta.

I prezzi sono concorrenziali e il rapporto con la qualità è considerato ottimale dal cliente.

Una volta pattuita la cifra senza ulteriori sorprese, il team di esperti si occuperà della posa eseguita a regola d’arte, che avviene solitamente in tempi molto brevi per cercare di arrecare il minor disagio possibile al cliente.

Una volta eseguito il lavoro la location viene consegnata perfettamente protetta da malviventi e occhi indiscreti, così che anche animali e bambini all’interno possano utilizzare l’area senza il pericolo di avventure esterne.